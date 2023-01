A nyertes napelemes pályázatokon igényelt támogatásnak január végéig várhatóan az ötödét-hatodát fizetik ki, vagyis 1,2 milliárd forintot – közölte Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a Kormányinfón, elismerve, hogy az adminisztráció a szükségesnél lényegesen lassabb volt, ezért elnézést kért.

Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Az Index és az ATV kérdésére feltett válaszában úgy fogalmazott, hogy „a napelemes pályázatoknál nem tudok semmilyen jó hírt mondani a múltat illetően, csak a jövőre vonatkozóan: cél, hogy most 1,2 milliárd forintot fizessünk ki, január végéig. A beérkezett 7 milliárd forintnál több igény egy részét így elégíthetjük ki”.

Mindössze 78 millió forint

A kérdést az tette időszerűvé, hogy tegnap az Mfor felidézte: Gulyás Gergely szeptember végén azt ígérte, hogy 2022 végéig folyósítják a teljes összeget, ami a több mint 43 ezer pályázat esetén 153 milliárd forintot tenne ki.

Ám a lap által hivatkozott pályázati honlap adatai alapján szerdáig csupán 41 esetben fizettek ki összesen 78 millió forintot.

A honlap szerint szerdáig az RRF 6.2 kódszám alatt futó 43 379 pályázatból 35 103-at támogatott az Irányító Hatóság, a támogatási szerződést pedig 34 816 esetben kötötték meg. Az a 41 pályázat, amelynél sor került tényleges kifizetésre, nem éri el az összes egy ezrelékét.

Még a megítélt támogatás is kevés lehet

Ráadásuk más probléma is van a megcélzott napelemes beruházások megvalósulásával, mégpedig a költségek elszaladása. Mint arról szeptemberben a Világgazdaság is beszámolt, szakmai vélemények szerint több tíz ezer (vagyis a fenti bő 43 ezer) napelemes pályázat kerülhet veszélybe akkor, ha marad a pályázatok régi támogatási kerete. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség és a Manap Iparági Egyesület álláspontja szerint a százszázalékos támogatású pályázattal elnyert támogatások maximumösszegét az eredeti bruttó 485 645 forint/kWp-ről bruttó 600 ezer forint/kWp-re szükséges emelni, mert a pályázat kiírása óta jelentős áremelkedés ment végbe a fotovoltaikus eszközök piacán éppúgy, mint a szállítmányozásban (üzemanyagár), a bérköltségekben (kata eltörlése), ráadásul időközben a forint is veszített az értékéből a vezető devizákkal szemben.