Két kísérleti megoldás ötvözésének eredményeként olyan napelemet sikerült konstruálni a Michigani Egyetemen, amely az eddigieknél hatékonyabban és környezetkímélő módon vonja ki a levegőből hidrogént.

Fotó: Getty Images (Képünk illusztráció)

A még csak tesztelt megoldás eddig jó eredményeket produkált a brit The Independent szerint, amely a hírről a Nature nyomán számolt be. Idézi a fejlesztőket, akik egyenesen áttörésnek nevezik a természetes folyamatokat utánzó hidrogéngyűjtő technológiájukat. Bár a cikk azt írja, hogy a hidrogént hatalmas mennyiségű fosszilis energia felhasználásával állítják elő, ez nincs teljesen így: több országban – a tervek szerint Magyarországon is – naperőművek áramával bontott vízből származik a hidrogén, amelyet ezért zöldnek is neveznek.

Az Independent által ismertetett megoldáshoz egy a korábbiaknál tízszer hatékonyabb napelemre volt szükség, amely azáltal képes utánozni a természetes fotoszintézist, hogy kombinálták egy szintén újdonságnak számító félvezető katalizátorral. Az utóbbi használat közben képes javítani önmagán anélkül, hogy a napfényben korrodálódna, mint az ilyen eszközök általában. Összességében a félvezető kezelni tudja a nagy intenzitású fényt, de jól boldogul magas hőmérsékleten is.

Az eljárás, amelynek során e napelem energiájával a víz bontásával hidrogént és oxigént állítanak elő, a hagyományos megoldásnál sokkal olcsóbb.

Beszámol a lap egy másik, viszonylag egyszerűnek mondott eszközről is, ez a levegőből kinyert vizet bontja szét. Készítői szerint lényegében olyan, mint egy mesterséges levél, amely a napfényből összegyűjtött energiát tárolja.