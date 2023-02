És a versenyképességgel mi lesz? Az MFGT az új tarifáival az elmúlt tárolói évben terven felül, fogyasztói kérést teljesítve jelentkezett extra tárolási költségeit igyekszik fedezni, valamint azt, hogy az általános tendenciák miatt a tavalyi tárolási évhez képest drágábban kötötte le az áramot és a földgázt. A magasabb díjakkal azonban akár ki is árazhatja magát a piacról, hiszen drágábbá válhatott a térségi riválisainál. Forrásunk szerint azonban ettől nem kell tartani. Bár Ukrajnában jóval olcsóbb tárolás, mint Magyarországon, nagyobb a kockázat is, hiszen kérdés, hogy a háborús helyzetben biztosan kihozható-e onnan a földgáz. A szerbiai tároló az új helyzetben nem elégíti ki teljesen a helyi igényeket, Romániában pedig a Depogaz pont a napokban jelentette be, hogy csak később hirdeti meg a következő tárolói évre szóló kapacitáslekötést. A többi térségbeli létesítmény sem vonzza a kereskedőket. Az FGSZ Zrt. már korábban, a gázév első napjától megemelte a díjait.