Hat szolnoki helyszínen összesen 330 kilowatt (kW) teljesítményű napelemes háztartási méretű kiserőművet telepített az E.On Hungária csoport és a szolnoki önkormányzat.

Több szolnoki épület tetejére került napelem

Fotó: E.ON

A megújuló energiát termelő egységeket a bölcsődei igazgatóság épületében, a Szivárvány Óvodában, a Gézengúz Óvodában és a Nyitnikék Óvodában szereltek fel, az utóbbi helyszínen a fűtést is korszerűsítették az E.On közleménye szerint. A Városmajor utcai orvosi rendelőben korszerűbbre cserélték a kazánokat. A felsorolt intézmények az épületek tetején napelemekkel termelt energiát összehangoltan, egy 50 kilovoltamper (kVA) teljesítményű energiatárolóval a mindenkori igényeikhez igazodva tudják felhasználni. Ezáltal az érintett épületek energiaköltségei csökkenthetők, és az energiafogyasztás mérése is hatékonyabbá válik.

Napelemmel fedett parkoló, azaz carport is létesült

Az együttműködés keretében négy lakóépületre is telepítettek napelemeket: a Mester utcában három, a Jókai utcában egy épületre. A Mester utcában emellett kicserélték a kazánt, és egy 15 férőhelyes, napelemmel fedett parkolót, úgynevezett carportot is létesítettek. A parkolóba öt, egyenként 22 kW teljesítményű AC-töltőt (váltóáramú), a Városmajor úton pedig egy 75 kW-os DC-töltőt (egyenáramú) is telepítettek, amelynek köszönhetően a város lakói és a Szolnokra látogatók gyorsabban és kényelmesebben tölthetik elektromos járműveiket a jövőben, mindezt a helyben megtermelt és tárolt zöld energiával.

Az érintett épületen az E.ON a falakat hőszigetelte, a nyílászárókat kicserélte, ennek köszönhetően még tovább csökkenhetnek az energiaköltségek. Az E.On 2019-ben már telepített e-töltőket az önkormányzat megbízásából, 2017 óta pedig tizenhárom tisztán elektromos autó és kisbusz segíti az önkormányzat munkáját az együttműködésnek köszönhetően.