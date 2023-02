Paks II: megint módosíthatják a szerződést

A Paks II.-beruházás mellett a Roszatom törökországi projektjéhez szükséges német exportengedély is késik, de Pakson a egy újabb hazai engedélyre is várnak a következő munkaszakasz elindításához. Nyitott lehet egyelőre a cementbeszerzés kérdése, továbbá ismét terítéken van a kivitelezői és a finanszírozási szerződés módosítása – tudta meg a Világgazdaság. Azonban a magyar és az orosz fél – minden ettől eltérő közlés ellenére – továbbra is a 2030-as üzemkezdést tartja irányadónak.

1 órája | Szerző: B. Horváth Lilla

A Paks II. projekt helyzetét is érintő információt tett közzé a Kommerszant a Roszatom törökországi projektjéről. Az orosz lap értesülései szerint a német szövetségi exportengedélyezési hivatal nemcsak a Paks II. irányítástechnikai berendezésének kiviteli engedélyét blokkolja, az Akkuyu Atomerőmű egyik kulcsberendezésének kiviteli engedélye is késik. A Roszatomnak a Paks II. atomerőműhöz hasonló, négy VVER-1200-as blokkal megvalósuló török projektje esetén a német hatóságok a Siemens által gyártott, úgynevezett tokozott kapcsolóberendezés engedélyével késlekednek, amely a török erőmű villamos eszközeit, a mérő-, a riasztó-, a védelmi, a szabályozó- stb. berendezések összességét vezérli. A törökországi atomerőmű nagyon várja a Siemens által kifejlesztett berendezést.

Fotó: Horváth Lilla / Világgazdaság A Siemens jelezte: kitart a török projekt mellett Egyelőre nem tudni, hogy mindez hogyan érinti a török atomerőmű első blokkjának erre a tavaszra tervezett, úgynevezett fizikai indítását, azaz az üzemanyag berakását az első blokk reaktorába. A Siemens a török projekt esetén jelezte, hogy kitart a szerződéses teljesítés mellett. Az ügy kapcsán a török atomerőművet építő Akkuyu Nuclear vállalat közölte: „nem kaptunk semmilyen hivatalos értesítést a Siemens által szállított berendezésekkel kapcsolatban, de a Siemens lényegében teljesen elkészült az érintett berendezés gyártásával. Az Akkuyu Nuclear képviselői részt vettek Németországban a berendezés gyártóüzemi átadásán. A Siemens jelenleg teljesíti a berendezések szállítására vonatkozó szerződéses kötelezettségeit. Az Akkuyu Atomerőmű építése, beleértve a berendezések szállítását, az ütemterv szerint zajlik”. Sokatmondó ezzel kapcsolatban a Paks II. irányítástechnikáját is szállító Siemens Energy szóvivőjének nyilatkozata, amely a német nyelvű ungarnheute.hu oldalon jelent meg. Oliver Sachgau megerősítette a Siemens elkötelezettségét a Paks II. irányítástechnikai berendezésének beszállításáról szóló 2019-es szerződés iránt, de jelezte, hogy az exportengedély még mindig függőben van, és nem tudni, azt mikor kapja meg a német vállalat. „A politika elsőbbsége nemcsak ebben a konkrét esetben, hanem elvileg is vonatkozik ránk. Ez természetesen azt is jelenti, hogy betartjuk a meglévő szankciós szabályokat” – szögezte le. Noha az újabb brüsszeli szankciós csomag nem vonatkozik az atomenergiára, a jelek szerint a német kormány így próbál meg fogást találni a Roszatom projektjein. A kérdés politikai szintre került, amit jelez, hogy Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter folyamatosan bírálja a német exportügynökséget, amely még nem hagyta jóvá az új paksi blokkok irányítástechnikájának kivitelét, míg a francia konzorciumi partner esetén Párizsban ezt már megtették. A Világgazdaság további részleteket kért a Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtóosztályától, de egyelőre nem kapott választ. Mindenekelőtt azt lenne jó tudni, hogy német részről van-e hivatalos indoklása is az engedély visszatartásának. A paksi atomerőmű szomszédságában indult a beruházás.

Fotó: Paks II. Kiderült, miért öntik a betont egy évvel később Az év elején Lantos Csaba energiaügyi miniszter arról beszélt, hogy Paks II. 2032-ben áll üzembe, ezzel szembement Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozataival, aki tavaly többször is kijelentette, hogy az atomerőmű 2030-ban kezdheti meg a termelést, az építése pedig már az idén megkezdődik. Alekszej Lihacsov február 7-én viszont orosz újságíróknak már azt jelentette ki, hogy a projekt szempontjából mérföldkőnek számító első beton öntésére csak 2024-ben kerül sor, noha a munka az ütemtervnek megfelelően halad. A TASZSZ jelentése szerint Alekszej Lihacsov elmondta, „ha a megrendelő a gyorsítást tűzi ki célul, mi gyorsítani fogunk, ha a jelenlegi szerződéses kötelezettségeken belül maradna, mi azon belül maradunk”. A Világgazdaságnak az ütemterv szerinti haladás és a későbbi munkakezdés között húzódó ellentmondásra vonatkozó kérdésére a projektre rálátó forrásunk úgy válaszolt, hogy nincs változás: a magyar és az orosz fél továbbra is a 2030-as üzemkezdést tartja irányadónak. Mindössze arról van szó, hogy az orosz kivitelező olyan ütemben teljesít, ahogy azt engedélyek lehetővé teszik. A Világgazdaság megtudta az eredetileg erre az évre tervezett betonöntés csúszásának az okát. A munkagödörnek, amelyet az 5-ös blokk alaplemezének betonozásához kell kimélyíteni, 30 méteresnek kell lennie, de az jelenleg csak öt méteres. A Világgazdaság ezért megkérdezte a Paks II. Atomerőmű létesítési engedélyének tavaly augusztus 25-i kiadása után a munkát azonnal megkezdő kivitelező Duna Aszfaltot, hogy hol tartanak, ha pedig késnének, akkor ennek mi lehet az oka. A következő válasz érkezett: „A Duna Aszfalt Zrt. a szerződésében vállalt feladatait határidőre elvégezte az elvárt minőségben. Az adott projektünk az 5. blokk alatti terület előkészítő földmunkái közül, a talajvízszintig való földletermelés volt. A Duna Aszfalt Zrt. a munkálatok végeztével a területet visszaadta a fővállalkozónak és levonult 2022 novemberében.” A válasz tehát nem tért ki a gödör mélységére. A projektre rálátó forrásunk elmondta: ahhoz, hogy ki lehessen emelni az alapozáshoz harminc méterig a földet, úgynevezett résfalakra van szükség, amelyek megakadályozzák, hogy a talajvíz elöntse a munkaterületet. Azért is fontos a résfal, hogy ne változzon meg a működő blokkok alatti talajvízszint, ami azok stabilitása és biztonságos működése miatt fontos. Forrásainktól azt is megtudtuk, hogy a Duna Aszfalt azért nem kapott megbízást a további mélyítésre, mert ahhoz a megbízó Paks II. Zrt.-nek az újabb mérések alapján újabb engedélyre van szüksége, ezt pedig még nem kapta meg. Mindemellett a résfalteszt eredményének függvényében készülnek a résfalazás kiviteli tervei, ezzel párhuzamosan pedig zajlik a talajszilárdítás előkészítése. Majd harminc méter mélynek kell lennie a gödörnek.

Fotó: Paks II. Van mit újratárgyalni Vannak egyéb bizonytalanságok is a projekt kezdete körül. Alekszandr Merten, a Roszatom atomerőmű-építő leányvállalata, az ASZE alelnöke, a paksi projekt igazgatója tavaly arról beszélt, hogy „a Roszatom rákényszerülhet arra, hogy importálja a két új paksi blokkhoz szükséges 2,5 millió tonna cementet, ha nem sikerül megoldani a belföldi terméket érintő extraadó ügyét”. Valami látható azonban így is következik az elmúlt időszak eseményeiből: ismét terítéken van a kivitelezői és a finanszírozási szerződés módosítása. Erről mindössze annyit sikerült megtudni, hogy „csak technikai módosításokról van szó”, azt már nem, hogy ez mit takar. Mindazonáltal kézenfekvőnek tűnik a munkamenetben szereplő belső határidők frissítése vagy annak tisztázása, hogy Paks II. fix áras szerződése hogyan kezelje az infláció hatását. Ráadásul nyitott lehet az említett cementbeszerzés kapcsán kialakult helyzet is.

