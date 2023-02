Olyan együttműködést indít két magyarországi vállalat, amelynek eredményeként egy vezető európai napelemtartószerkezet-gyártó születhet. A kezdeményező – a számos egyéb tevékenysége mellett – naperőművek tartószerkezeteit szerelő Astrasun Nyrt.

Keresztes Attila és partnerei új napelemszerkezet-építő óriás születésén munkálkodnak. Fotó: Soós Bertalan

Sok szereplő, gyenge minőség

Az Astrasun már hosszabb ideje keres stabil beszállítót, ezért hazaiakon kívül lehetséges európai, amerikai, ukrajnai, sőt kínai partnerrel is tárgyalt. „Kínálat van bőven, hiszen az érintett szerkezetek gyártása nem rakétatechnológia, mégis sokáig tartott, amíg megtaláltuk az elvárásainknak megfelelő céget, az IK Metál Kft.-t” – válaszolt a Világgazdaságnak a tavaly decemberben tőzsdére lépett Astrasun vezérigazgatója. Keresztes Attila a tervezett együttműködés nagy előnyét abban látja, hogy az IK Metál az Ikarus buszok beszállítójaként olyan, több piaci szereplőt is meghaladó képességekre tett szert – például vizsgálja a termék légellenállását is, speciális termékeket is készít –, amelyekkel majd a tartószerkezet-gyártásban is eleget tud tenni a magasabb elvárásoknak. „Ez már egy más liga” – jelentette ki a vezérigazgató, felidézve, hogy mivel az Astrasun mostanra kiismerte számos tartószerkezet-gyártó erősségeit és gyengeségeit, már látja a fejlesztési lehetőségeket is, amelyeket azonban csak egy olyan felkészültségű cég tud megvalósítani, mint az IK Metál.

Hogyan látnak hozzá a napelemek szerkezetének gyártásához? Az első lépcső a bérgyártás

Az együttműködés induló, már zajló szakaszában az IK Metál bérgyártóként dolgozik az Astrasun utasításai alapján, korábban ugyanis még nem készített napelemtartó szerkezetet. Az első évben az 50 millió forintos árbevétel a cél, ami úgy tűnik, meglesz. Az érdemi súlyú megbízásokat azonban a negyedik negyedévben reméli a vezérigazgató, hiszen – mint magyarázta – itt nem egy azonnali piacról van szó: a nagy naperőmű-beruházások indulásától számítva körülbelül egy év telik el a kiválasztott tartószerkezet megrendeléséig.

Fotó: Astasun Solar

Napelem családi házra – az egészen más piac

A lakossági napelemek gyártása nem tartozik a megcélzott tevékenységek közé, így az IK Metálnál készülő tartószerkezettől csak akkor nem lesznek elvágva a kisebb vevők, ha egy nagykereskedő nagy tételben rendel a háztartási méretű vásárlók számára is. „Abba a volumenbe, amelyben mi gondolkodunk, nem fér bele a kis, egyedi projektek kiszolgálása. Mi kamionnyi tételekkel dolgozunk” – válaszolt a vezérigazgató.

Ráadásul az Astrasun nem is a belpiacra készül, hiszen az az európainak csak 1 százaléka. „Mi a 99 százalékra lövünk” – jelentette ki Keresztes Attila.

A székesfehérvári napelemszerkezetek a társaság nemzetközi kapcsolati hálózatán, a cég ismertségének köszönhetően jutnak majd el a vevőkhöz. A megcélzott piacot globálisan 15 nagyobb szereplő ellenőrzi Keresztes Attila tudomása szerint, van köztük három-négy németországi, egy olasz, egy angol, egy spanyol és több kínai, indiai, az utóbbi a Tata. Az európai értékesítés éves nagysága mintegy 49 milliárd euró, és ebből a szeletből szeretne minél többet kihasítani az Astrasun. A fő célországokat a vezérigazgató egyelőre nem nevezte meg, de annyit közölt, hogy a tárgyalások előrehaladottak.

A most indult fázisban az Astrasun és az IK Metál felméri, hogy mennyire tudnak együttműködni. Ha „működik a kémia”, létrehoznak egy vegyes vállalatot, de abban az Astrasun partnere az IK Metál anyavállalata, a Műszertechnika Holding Zrt. lesz. A vegyes vállalat majdani tulajdonosi aránya még üzleti titok.

Fotó: Astrasun Solar

Saját naperőművekkel a piacon, innovatív ötletek a tarsolyban

Az Astrasun fejleszt és üzemeltet is naperőműveket, sőt, 37 saját naperőműve van. Egy részük a kötelező átvételi rendszerben termel, a többi a piacra. Az újakhoz további értékesítési konstrukciókat dolgoznak ki a társaságnál, sok a lehetőség. Cége tapasztalatai alapján Keresztes Attila a napelemek szigetüzemben történő, esetleges működtetését zsákutcának tartja. Úgy látja, hogy az időjárásfüggő áramtermelők kisebb terhet jelentenek a villamosenergia-rendszernek sokkal kisebb költséggel, környezetkímélő módon is meg lehet oldani.

A társaság 2022-es eredményéről még nem nyilatkozhatott a vezérigazgató a Világgazdaságnak, ugyanakkor elmondta, hogy a cég tőzsdei bevezetése jól sikerült, van kereslet az Astrasun-részvényekre, és azok árfolyama az elmúlt hónapokban megduplázódott. Az idén is növekedést vár, egyre több kisbefektetője van a cégnek, amely további új projektekre készül. Például innovációkban, szabadalmaztatható megoldásokban gondolkodik.

Képzést terveznek a napelemes kivitelezőknek Az Astrasun egy bemutatóparkot kíván kialakítani Szabadegyházán kilenc-tizenegyféle tartószerkezet felhasználásával. A parkban képzést is indítanak a telepítőknek, hiszen a szerelés mikéntje nem egyértelmű, sok a hibaforrás, és sok rendszert rosszul is szerelnek. A hibák viszont ezt követően jelentkeznek, de addigra lejár a jótállás, a tartószerkezet-gyártó pedig megvonja a garanciát a rossz kivitelezés miatt. Mint Keresztes Attila elmondta, a gyártás szempontjából nem túl nagy a különbség aközött, hogy egy szerkezet fix rögzítésű, kézzel állítható vagy éppen napkövetős. Az igények persze változnak, a napkövetős rendszerek iránti kezdeti lelkesedés pedig lecsengőben van. Ez a megoldás ugyanis fajlagosan többe kerül, tehát inkább akkor érdemes választani, ha drága a napelem, ám ha olcsóbb, akkor a fix rendszert célszerű használni.

Itt nézhetik meg az Astrasun által telepített napelemparkokat.