Az oroszországi Roszatom nukleáris csoport vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov március 13-án a Moszkvától 200 kilométerre fekvő Troick városában a fúziós, plazma- és lézerfizikai, illetve reaktorfizikai kutatásokkal és modellezéssel foglalkozó Triniti intézetben egyebek közt a vállalat partnereihez fűződő kapcsolatairól illetve arról nyilatkozott, hogy az orosz nukleáris ágazat elleni esetleges szankciókat a cég nem hagyja válasz nélkül és ellenintézkedéseket tesz. Az eseményről a Roszatom üzemi kiadványa, a Sztrana Roszatom számolt be.

Alekszej Lihacsov: a Roszatom a partnereivel a tisztelet és az egyenlőség elve mentén működik együtt

Fotó: Dmitrij Asztahov / MTI

Többet kínál, mint atomerőművet

„Először is a legjobb technológiát kínáljuk partnereinknek, oroszországi működő referenciákkal, tehát, ahogy mondani szokás, kézzel fogható és nem csak papíron létező létesítményekről van szó. Másrészt a Roszatom ajánlata sokrétű. Nem csupán atomerőművet építünk, hanem annak bázisán egész iparágakat honosítunk meg az adott országban, tudományos hátteret, és szabályozási keretet is biztosítunk hozzá. Emellett lehetővé tesszük a helyi beszállítok részvételét a projektben, illetve a szakemberek képzését is biztosítjuk. Valójában technológiai szuverenitást teremtünk partnereink számára” – közölte a lap szerint Alekszej Lihacsov. Hangsúlyozta azt is, hogy a Roszatom a partnereivel a tisztelet és az egyenlőség elve mentén működik együtt.

A Roszatom már most tudja, hogy 10-15 év múlva milyen új megoldásokat kínál majd a piaci partnereinek, miután a műszaki, technológiai és tudományos K+F a Roszatomnál átfogó program keretében valósul meg.

Ám másra is készen áll a Roszatom

Az esetleges szankciókról szólva Lihacsov arról is beszélt, hogy a vállalat válaszlépéseket fontolgat. „Tudatában vagyunk annak, hogy a szankciós nyomás növekedni fog. Mi erre felkészültünk és fontolóra vettük a válaszlépéseket. Senkinek sem engedjük meg, hogy tisztességtelen politikai eszközök segítségével versenyelőnyre tegyen szert.

A korlátozások jellege és irányultsága világos: el akarják vágni az orosz gazdaság leginkább perspektivikus, fejlett technológiai színvonalat képviselő ágazatát a nemzetközi együttműködés lehetőségétől.

Annyi bizonyos, hogy ezek a törekvések nem érnek célt. Van nehézségünk és nem is kevés, de a kutatások eredményre vezetnek, megmaradnak a nemzetközi kapcsolatok, illetve megmarad a szakemberek közötti információcsere is” – tette hozzá.

Alekszej Lihacsovnak a vállalati lapban ismertetett nyilatkozata Magyarország szempontjából különösen fontos, hiszen a Roszatom tervei alapján és kivitelezésében épülnek meg a paksi atomerőmű területén két 1200 megawattos atomblokk. Bár a vezérigazgató által említett szankciók esetlegesek, a paksi projekt máris hátrányt szenved: az új atomerőmű Németországból rendelt irányítástechnikája nem kapta meg a Magyarországra történő export engedélyét, holott az azzal egy csomagban lévő francia fejlesztés már hónapokkal ezelőtt.