Több területen is okoznak nehézséget az orosz Roszatomnak azok a szankciók, amelyek egyes vállalatait érintik az Ukrajnában Oroszország által kirobbantott háború miatt. A vele való polgári célú nukleáris együttműködést azonban nem tiltják az uniós előírások, külföldi tevékenysége pedig jellemzően a szankciókban részt nem vevő országokkal zajlik. Az egyik kivétel itt éppen magyarországi Paks II. projekt. Bár erre nézve nincs semmilyen tilalom, haladását lassítja, hogy a létesítmény irányítástechnikáját szállító Siemens már hosszabb ideje nem kapja meg a német hatóságoktól a magyarországi exportengedélyt. A Roszatom megváltozott mozgásteréről, ebből adódó feladatairól és idei terveiről a társaság vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov beszélt a csoport első információs napján, a Troick Innovációs és Fúziós Kutatóintézetben.

Alekszej Lihacsov a Roszatom-városok rendezvényén.

Fotó: Roszatom

Gyűlnek a nehézségek

Alekszej Lihacsov felsorolta, hogy az elmúlt néhány hónapban a csoporthoz tartozó VNIIEF, a VNIITF, a NITI, a VNIIA és a JV Kvant cég felkerült a szankciós listára. Megszorításokat vezettek be tavaly és az idén a csoport kompozit divíziójának számos vállalkozásával és tudományos intézetével kapcsolatban, mint például az IPPE, a NIIgrafit, a TRINITI. A társaság első embere szerint ezeknek a lépéseknek a célja az, hogy elzárják az orosz gazdaság legígéretesebb és legfejlettebb technológiai ágazatait a nemzetközi együttműködéstől. Bár már most is sok a nehézség, de fennmaradtak a Roszatom nemzetközi kapcsolatai és információcseréje. A vállalat ugyanakkor készül a szankciók nyomásának növekedésére, és gondolkodik a válaszon.

Alekszej Lihacsov felsorolta, hogy szerinte mi miatt nem működnek a szankciók:

A Roszatom a legjobb technológiát kínálja, amelyek nem csak a papíron léteznek.

Ajánlata összetett: nemcsak egy atomerőművet kínál, hanem ipart is épít tudományos és szabályozási kerettel, helyi beszállítással, szakemberképzéssel. Lényegében technológiai szuverenitást teremt partnereinek.

Ajánlata összetett: nemcsak egy atomerőművet kínál, hanem ipart is épít tudományos és szabályozási kerettel, helyi beszállítással, szakemberképzéssel. Lényegében technológiai szuverenitást teremt partnereinek. Már most tisztában van azzal, hogy 10-15 év múlva milyen döntéseket hoz, mit kínál partnereinek. Például kis atomerőműveket, gyorsreaktor-technológiát vagy a szállító- és az építőiparnak a kompozittermékeket. (Yumatex nevű kompozitja tavaly vezető szerepet töltött be Oroszországban az üvegszál, a szigetelőanyagok és a sűrített földgázhoz, de hidrogénhez is használható palackok gyártásában.)

Most épp huszonhárom atomblokkot épít külföldön

Alekszej Lihacsov kijelentette, hogy a Roszatom a szankciók és a nyomás ellenére teljesíti minden szerződéses kötelezettségét. Jelenleg 23 atomerőműblokkot épít külföldön, továbbá újak építéséről egyeztet Kazahsztánban, Kirgizisztánban és Mianmarban, az utóbbiban egy kisebbről. Szaúd-Arábiában éppen egy pályázaton vesz részt, Bangladesben tavaly év végén egy kulcsfontosságú szakasz kezdődött a Rooppur Atomerőmű első blokkjánál, oda ez év végén már szállítják a nukleáris üzemanyagot is. Két „első betonozást” hajtott végre az egyiptomi El-Dabaa atomerőműben, és készül a harmadikra. Már épülnek az El-Dabaa-i reaktorépületek falai, az idén átadják az első blokk olvadékcsapdáját, közben a Roszatom már dolgozik a törökországi atomerőmű nukleáris üzemanyagán. Bolíviában nukleáris kutatási és műszaki központot épít, ott a közelmúltban egy ciklotronkomplexet is elindítottak gyógyászati radioaktív termékek előállítására. A teljes projekt 2025-ben zárul.

Atomváros lett egy orosz ellenőrzésű ukrajnai település

A Roszatom néhány éve fejlesztési programokat dolgozott ki azokra a városokra, amelyekben működik. E kör a múlt évben az ukrajnai Energodarral (ukránul Enerhodar) bővült. „Hároméves fejlesztési tervet készítettünk számára, ez ma a Roszatom 28. városa” – jelentette be Alekszej Lihacsov a vállalat lapja szerint.

A város a zaporizzsjai atomerőmű közelében van, amelynek új üzemeltető szervezete mintegy 3000 embert vett fel.

Energodar megsegítésére a Roszatom tavaly több mint száz iparvállalat részvételével szükségleti cikkeket és pénzt gyűjtött, a pénzből a város orvosi berendezést, számítógépet, iskolabútort és tankönyveket vásárol. A helyi középiskolásoknak 90 önkéntes tanár segít a szakmaválasztásban és az egyetemi vizsgákra való felkészülésben. A Roszatom orvosi ellátást is szervez a lakosságnak.

Háromezer dolgozót vettek fel az atomerőműbe.

Fotó: Anadolu Agency / Getty Images

Béremelés, jóval az infláció fölött

Tavaly az orosz atomiparban minden dolgozó keresete nőtt, összesen 18 százalékkal. (2022-ben 11,9 százalékos volt az infláció.) Ezenfelül támogatást kaptak a szakterület kulcsfontosságú szegmenseinek kutatói, mérnökei, informatikusai és fiatal szakemberei, a vállalkozások pedig további lehetőséget kaptak a sikeres innovatív technológiai és egyéb projektek jutalmazására. Bővültek a szanatóriumi-fürdőhelyi kezelés lehetőségei. Minderre 28 milliárd rubelt különítettek el.

Új profilok kerülnek házon belülre

Tavaly az orosz atomholding részévé vált a központi szövetségi körzet tíz régiójának hő- és villamosenergia-ipari vállalkozásait összefogó Kvadra vállalat – ez 12 ezer további alkalmazottat jelent –, és a Roszatom részévé válik a logisztikával foglalkozó Gyelo csoport is. A Roszatom a digitális szolgáltatások piacán az AT Consulting Grouppal a biztonsági termékeket fejlesztő Security Code-dal van jelen.

A Roszatom tíz stratégiai cél mentén végzi munkáját, a lapja ezeket is ismerteti: