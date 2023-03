Folyamatosan érkezik a gázolaj Magyarországra, és a nyersolaj finomítása is rendben zajlik. Nincs ellátási probléma a hazai kutatnál annak ellenére, hogy február 5. óta tilos az orosz olajból előállított termékek exportja az uniós országok számára – válaszolt a Világgazdaságnak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.

Az OMV rendben exportál Magyarországra.

Fotó: Joe Klamar / AFP

Igaz, a tilalom csak egy hónapja van életben, a hosszú távú hatások pedig ilyenkor még nem láthatók, az viszont tudható, hogy a piaci szereplők készültek az uniós tilalomra: előzőleg komoly kereskedelmi készleteket halmoztak fel és növelhették a termelésüket az európai finomítók is.

Ennek köszönhetően biztonságot jelentenek a készletek abban az átmeneti időszakban, amíg kialakulnak az új szállítási irányok, források.

Legfeljebb a finomítók rendes, éves karbantartása hozhat változást, de normál esetben ezt sem érzi meg a piac, vagyis zavartalannak ígérkezik a hazai ellátás. Tavaly sem lett volna akkora probléma, ha a schwechati karbantartás egy műszaki probléma miatt nem húzódott volna el, illetve ha a hatósági árak miatt az év első felében nem nőtt volna mintegy 20 százalékkal a fogyasztás.

Kedvező üzenetet hordoz a jegyzésárak alakulása

A stabil európai helyzet megnyugtató voltára utal Grád Ottó magyarázata szerint, hogy a gázolaj európai jegyzésára a benziné alá esett, holott tavaly volt, hogy azt 20 százalékkal is meghaladta. Az árak ilyen alakulása alapján a földrész piaca feldolgozottnak ítéli az orosz gázolaj elmaradása miatti kockázatot. Térségünkben persze mindez kicsit máshogy alakul, mert a feldolgozott olajon belül az európai átlagnál nagyobb az orosz import aránya, de itt sincs probléma, mert a piac kezeli az uniós szankciós lépésekkel kialakuló új helyzetet. Felépültek az említett készletek, működnek az új szállítási útvonalak, de ez utóbbiak stabilizálódásáról csak később lehet beszélni.

Folyamatosan érkezik az OMV üzemanyaga

Ilyen helyzetben felértékelődhet a hazai ellátás szempontjából az az eddig is meglévő üzemanyagimport, amely mögött nem orosz alapanyag áll, mindenekelőtt az osztrák OMV-é. A Világgazdaság érdeklődésére a társaság megerősítette, hogy a finomítóiban nem dolgoznak fel Oroszországból érkező olajat. Leszögezték, hogy az OMV Hungária Kft. a hatósági ár alkalmazása alatt és azóta is folyamatosan importál üzemanyagot Magyarországra. A vállalat minden törvényt, rendeletet és szankciót betartva jár el. Azokra a kérdésekre, amelyek az OMV exportjának esetleges növelésére vonatkoztak, nem kaptunk választ.

Vonzóbb is lehetne a belföldi gázolajtankolás

Jelenleg stabil a hazai dízelellátás a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) szerint is. A szervezethez nem érkezett olyan visszajelzés, hogy fennakadás lenne akár a kártyás, akár a Mol által a nagykereskedőhöz közvetlenül a belső kutakhoz kiszállított forgalomban. Ugyanakkor az MKFE főtitkára, Árvay Tivadar felhívta a figyelmet egy kezelendő jelenségre. Ha azt szeretnénk, hogy a magyar közúti árufuvarozók belföldön tankoljanak – ami nemzetgazdasági érdek is –, akkor a hazai dízeláraknak lehetőleg versenyképeseknek kell lenniük a külföldiekkel, márpedig ez nincs mindig így. Több európai országban is olcsóbban lehet gázolajhoz jutni, például a szomszédos Romániában és Szlovéniában. Időnként Európa nyugati felén, Spanyolországban is olcsóbb az üzemanyag. Igaz, az orosz olajból előállított dízel február 5-én hatályba lépett exporttilalma óta az árképzés több helyen változhatott, azzal pedig nem lehet mit kezdeni, hogy egyes helyeken, így Horvátországban még ársapka van érvényben. Ugyanakkor az MKFE szokta jelezni a Molnak – így tett egy hónapja is –, amikor a szomszédos országokban nagy különbséggel olcsóbb a gázolaj, mint Magyarországon. Ilyenkor kéri a társaságot, hogy lehetőség szerint igazodjon ehhez az áraival.

Van, hogy a külföldi benzinkutak totemoszlopain a minden vásárló számára feltüntetett ár is alacsonyabb volt annál, mint amennyiért Magyarországon a fuvarozók üzemanyagkártyával, flottakedvezménnyel tankolhatnak.

Árvay Tivadar ismeretei szerint pillanatnyilag nagyon kiélezett az európai üzemanyagpiaci verseny, ami miatt a kiskereskedők nagyon szerény árréssel vagy anélkül dolgoznak. Közben pedig „támadnak minket a bolgár, a moldovai és az ukrán fuvarozók”, akik esetenként a hazainál jóval kedvezőbb gazdasági, illetve jogi környezetből érkeznek. Ez a kedvezőbb környezet mindenekelőtt az olcsóbb gázolajat jelenti, és azt, hogy az utóbbi két ország fuvarozóira nem érvényesek az uniós mobilitási csomag megkötései. Ennek köszönhetően sokkal könnyebben tudnak üzleteket szerezni.