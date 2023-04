A Rusatom Automated Control Systems és a Cifrum társaság kifejlesztette az Intelligens megoldás a szabályozási dokumentáció elemzéséhez nevű szolgáltatást. A Rusatom Energy Projects ennek segítségével kívánja elemezni a külföldi atomerőművek helyszínválasztására és tervezésére vonatkozó előírásokat és követelményeket. (A Cifrumot 2019-ben alapította a Roszatom a digitalizációs stratégiája megvalósításának támogatására.)

Paks II. majdani helyszínét még egészen más módszerrel választották ki.

Fotó: Paks II. Atomerőmű Zrt.

A gépi tanulással működő mesterséges intelligencia (MI) algoritmusok felcímkézett töredékeire bontja a szöveget a Roszatom belső lapjának magyarázata szerint. Ezután csoportosítja ezeket a töredékeket, és adott formában végleges követelménylistát ad ki. A szakértők csak az eredményeket ellenőrizhetik.

A szolgáltatást már tesztelték: segített összegyűjteni az atomerőművek ipari vezérlőrendszereinek uniós szabványoknak megfelelő tervezési követelményeit.

A digitális termék képes angol és orosz normák, szabályok elemzésére. A szolgáltatás teljes értékű eredménye a szabályozói szabványok szövegeiből kivont követelmények digitális adatbázisa lesz, amelyet egyeztetett formában mutatnak be.

Navigátor a döntéshozóknak

Ez csak a legutóbbi hír azok közül, amelyek arról szólnak, hogy az orosz atomholding mely területeken támaszkodik a mesterséges intelligenciára, illetve fejleszti azt maga is. A társaság egy hónapja adott például hírt arról, hogy bevethető a mesterségesintelligencia-technológiákon alapuló Navigator digitális irányítási rendszer a nukleáris iparban. A Navigatorral gyorsíthatók a vezetői döntések, és javítható a minőségük minden szinten, tehát a Roszatomhoz tartozó vállalkozásoktól egészen az állami vállalatokig.

A Navigator eddig 25 ezer felhasználót fed le 328 vállalatból és 11 részlegből. Egyszeri bejelentkezéssel hozzá lehet férni.

A Szocsiban tavaly tartott nukleáris szakmai rendezvényen, az Atomexpón panelbeszélgetést is tartottak arról, hogy hogyan használható az MI a nukleáris iparban és más iparágakban. A panelbeszélgetés túlmutatott az eszmecserén: az ülés részvetői javaslatokat állítottak össze annak érdekében, hogy az MI-megoldások mielőbb beépüljenek az ipari projektbe. Ez azért is fontos, mert Oroszországban a mesterséges intelligencia iránt érdeklődő szervezeteknek valójában csak az 5,4 százaléka használta is az MI-t a tevékenysége során 2020-ban.

Sokat várnak a kvantumközponttól

A Roszatom 2020. júliusában jelentette be az ANS cikke szerint, hogy létrehozza az Orosz Kvantumközpontot (RQC), Oroszország első olyan laboratóriumát, amely kvantumszámítógépeken kutatja és fejleszti a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia módszereit. Az erre vonatkozó megállapodást az RQC és a fenti Cifrum írta alá. A laboratórium fő feladata a kvantumgépi tanulási technológiák fejlesztése és a kvantumoptimalizálás. A kvantumszámítási technológiákkal ugyanis látványosan felgyorsítható az optimalizálás, a nagy adattömbök feldolgozása, a klaszterezés és az osztályozás problémáinak megoldása. Ígéretes terület továbbá a gépi tanulás és a neurális hálózatok alkalmazása összetett (többrészecskés) kvantumrendszerek tanulmányozására.