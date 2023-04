Magyarországon településenként eltérők a klímatelepítési előírások, de íratlan szabály, hogy a szomszéd nyugalmát nem zavarhatja meg a kültéri egység zaja. Antal Mihály, a Gree Magyarország műszaki szakértője arról beszélt, annak érdekében, hogy elkerüljük a későbbi félreértéseket, mindenképp érdemes tájékoztatni a mellettünk élőket a klímatelepítésről. Mint mondta, ajánlott olyan innovatív bel- és kültéri egységet választani, amelynek a zaja nagyságrendekkel alacsonyabb az átlagosnál.

Fotó: Nagy Zoltán / Metropol

Magyarországon nincs egységes klímatelepítési szabályozás, településenként és kerületenként, esetenként utcánként és épületegyüttesenként is változhat. Egyes városokban speciális előírások vonatkoznak a homlokzaton elhelyezhető kültéri egységekre, van, ahol ezek engedélykötelesek is, amelynek a díja néhány tíz ezer forint. Antal Mihály közölte, az előírások betartása alapvetően nem jelenthet problémát a lakosság számára.

Birtokháborítási eljárást indíthat a szomszéd

„A légkondicionálók egyik alapvető tulajdonsága, hogy a kültéri egység kompresszorának is hangja van, valamint a ventilátor működése légáramlással jár, ami szintén zajhatást kelt. A legkorszerűbb berendezések zajszennyezését ugyan mára sikerült minimalizálni és a suttogással egyenértékűvé tenni, a technológia még nem jutott el odáig, hogy a teljes zajmentesség biztosított legyen” – fogalmazott. Hozzátette, emiatt is fontos, hogy ha klímatelepítést tervezünk, akkor tájékoztassuk róla időben a szomszédot, pláne akkor, ha a berendezés olyan helyre kerül, hogy a zajterhelés a szomszéd épülete felé áramlik. Azt javasolja, hogy családi házak esetén érdemes olyan falra feltenni az eszközt, hogy az még csak ne is kerüljön a szomszédnak látókörébe se. Központi szabályozás nincs rá, de

ha a szomszéd úgy ítéli meg, hogy rontja az életminőségét a klíma zajterhelése, akkor birtokháborítási eljárást indíthat, a jegyző pedig át is telepíttetheti a berendezést, ami többe kerül, mint az eredeti beruházás.

A tapasztalatok szerint szerencsére erre ritkán van példa.

A társasházaknál kétharmados többség kell

„A társasházaknál, ahol közös homlokzat van, kétharmados beleegyezés szükséges a tulajdonosoktól a klíma felszerelésére, ilyen esetben elsőként a közös képviselővel érdemes beszélni. Saját teraszon ugyanakkor bárki szabadon helyezhet fel ilyen eszközt. Annak érdekében pedig, hogy a rezonancia se jelentsen problémát, ahol lehet, ajánlott a földre való telepítés” – hangsúlyozta.

Antal Mihály kiemelte, a klímák választásakor tehát nemcsak a teljesítménnyel kapcsolatos paraméterekre kell koncentrálni, hanem arra is, hogy az adott berendezés mennyire lesz hangos.

Egy átlagos beltéri egység a leghalkabb üzemmódban kb. 25–30 decibel közötti zajszinten üzemel. Összehasonlításként az emberi lélegzetvétel 10 decibel, a falevélhullás 20, a suttogás 30, a hűtőszekrény 40, a mérsékelt eső 50, az emberi beszélgetés 60 decibel környékére tehető. Így ha valaki akár hűtésre, akár fűtésre éjjel is bekapcsolja a klímát, az olyan, mintha mellette suttogva beszélgetnének

– magyarázta.

Az emberi fülnek 10 decibel sokat jelent

A műszaki szakértő beszélt arról is, hogy a technológia fejlődésével vannak már olyan berendezések a piacon, amelyeknek a hanghatásait a lehető legalacsonyabbra csökkentették. A cég közleménye a Gree Smart R klíma beltéri egységét említi példaként, amely 19 decibel értéken tud hatékonyan működni, tehát valahol a légzés és a suttogás közötti hanggal jár. Egy átlagos klíma kültéri egység zajszintje nagyságrendileg 50–60 decibel között mozog, míg ennek a modellnek a kültérije éjszakai üzemmódban 40 decibelre csökkenthető, amely egy átlagos hűtőszekrény zajszintjének megfelelő. Mint fogalmazott, 10 decibel különbség az emberi fül számára már dupla olyan hangosnak tűnik.