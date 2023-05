Lee Csang-jang dél-koreai ipari miniszter ma erősebb együttműködést javasolt Magyarországgal az atomenergia és más fejlett ipari ágazatok terén. Bejelentése azt követően történt, hogy Szöulban Kövér Lászlóval, a magyar parlamenti elnökével tárgyalt a kétoldalú gazdasági kapcsolatok erősítésének, valamint a kereskedelem és a befektetések előmozdításának módjairól a helyi a Kereskedelmi, Ipari és Energiaügyi Minisztérium szerint, amelyet a Jonhap hírügynökség idézett.

A Kepco nagy atomblokkokat is szállított volna Magyarországra.

Fotó: Park Ji-Hwan / AFP

Dél-Korea támogatást vár a Magyarországon működő cégeinek

Mint a hírből kiderül, Lee Csang-jang kereste Magyarországgal a közös munka lehetőségét a kis moduláris reaktorok (SMR) területén, mivel Dél-Korea innovatív SMR-t fejleszt, Magyarország pedig SMR-ek bevezetését fontolgatja atomenergia-fejlesztésének bővítése érdekében.

A miniszter Magyarország támogatását is kérte az ott működő dél-koreai cégekhez, mivel egyre nőtt az aggodalom az Európai Unió legutóbbi külföldi támogatásokra és akkumulátoriparra vonatkozó szabályozásának – többek között – vállalkozásukra gyakorolt kedvezőtlen hatásai miatt.

A nagy dél-koreai akkumulátorgyártók, köztük a Samsung SDI Co. és az SK On Co., Magyarországon üzemelnek gyárakkal, és a minisztérium adatai szerint az európai országban összesen mintegy 5,52 milliárd dollárt fektettek be. A kétoldalú kereskedelem minden idők csúcsát, 7 milliárd dollárt érte el tavaly, ami meredeken emelkedett a 2018-as 2,7 milliárd dollárhoz és a 2020-as 3 milliárd dollárhoz képest – mutatták ki a dél-koreai hivatalos adatok.

Már máshol is szétnéztek a magyar illetékesek

A SMR-ek iránti magyar érdeklődés nem új: tavaly november végén például egy magyar küldöttség Argentínában tanulmányozta e létesítmények megvalósításának gyakorlatát és lehetőségeit. A delegációt Kádár Andrea Beatrix, az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) elnöke vezette. A küldöttségnek tagja volt az OAH több munkatársa mellett a BME Természettudományi Kara (BME TTK) képviseletében részt vett Aszódi Attila, a BME TTK dékánja is. Nem új az a tendencia sem, hogy szinte minden atomerőmű-gyártó megjelent ebben a szegmensben. Az erre vonatkozó orosz tervekről a Világgazdaság a közelmúltban egy interjú formájában számolt be.

És nem új az sem, hogy Dél-Korea szívesen szállítana atomreaktort Magyarországra. Nukleáris ipari vállalta, a Kepco annak idején szeretett is volna indulni a két új paksi blokk telepítésére kiírandó tenderen, de a kiírás elmaradt. Lapunk a társaság akkori terveit is részletesen ismertette.