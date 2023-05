Idén egész évben, így télen is megmarad a rezsitámogatás – közölte Lantos Csaba energiaügyi miniszter egy Facebook-videón hétfőn. Hozzátette: a rezsivédelem olyan rendszer, amellyel Magyarország biztosítani tudja az állampolgárainak, hogy itt a legolcsóbb a villany meg a gáz az átlagfogyasztásig.

Jövő télen a tárcavezető szerint biztosan lesz elég gáz, mivel enyhe tél volt, magas maradt a tárolókban a földgáz szintje,

miközben Magyarországnak kifejezetten nagy tárolókapacitása van. Az ellátást pedig a meglévő szerződések is biztosítják – mondta.

Egész Európának és Magyarországnak szerencséje volt az enyhe téllel.

Egy ország vezetése nem tehet egyértelmű tétet arra, hogy ez mindig így ismétlődik

– fogalmazott a miniszter, majd hozzátette, hogy ezért döntöttek a biztonsági készlet szintjének felemeléséről. Korábban az éves fogyasztás 10 százalékát tárolta az ország biztonsági készletként, ezt közel 2 milliárd köbméterre, a fogyasztás 20 százalékára emelték, miközben a fogyasztás is csökkent. A miniszter hangsúlyozta, hogy az atomenergiára szüksége van Magyarországnak. Megbízhatóan, biztonságosan működik a Paks I., és folytatják a Paks II.-projektet. Az atomenergia olyan energiahordozó, amelynek a szén-dioxid-kibocsátása nulla. Ezzel lehet teljesíteni a klímapolitikai vállalásokat.

Lantos Csaba kitért arra, hogy a növekedés fő meghajtója jelenleg a napenergia.

Már most 4500 megawatt fölött van a telepített naperőmű-kapacitás.

Ez kétharmada az ország átlagos elektromosáram-fogyasztásának. Vannak olyan negyedórák, amikor Pakssal együtt kizárólag szén-dioxid-mentesen előállított árammal tudják táplálni a hálózatot. Ezt kevés ország mondhatja el magáról. Ezenkívül lesz – ha nem is sok – valamennyi szélkerék újra, mert szükség van erre az alternatívára is. A földhő hasznosítására is vannak már jó tapasztalatok, ezt tovább kell folytatni, ebben még rengeteg tartalék van.

Lantos Csaba szerint fel kell használni a biogázt, a biomasszát, és a hulladékot is fel kell dolgozni. Nem utolsósorban a létező fosszilis energiahordozók – kőolaj, földgáz – kitermelését is lehet még valamelyest fokozni.

Ezek mind olyan energiahordozók, energiatermelés, amit itthon tudunk előállítani, és ezzel az energiafüggetlenségünket tudjuk szolgálni

– mondta.

Elismerte, hogy van probléma a víziközmű-hálózattal, amire erőforrásokat kell fordítani, hogy felújítsák az öreg csöveket. „Erre az uniótól nem kapunk pénzt, ezt saját forrásból kell biztosítani” – mondta.

Ismertette: a kormány jelentős víziközmű-felújítási programot tervez. A tízéves programban tetemes összeg áll majd rendelkezésre a legkritikusabb hálózati elemek cseréjére. Magyarországon már több mint 96-97 százaléka a lakosoknak egészséges, iható ivóvízhez jut a nap 24 órájában.