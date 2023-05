Egyiptom most próbálkozik először Az El-Dabaa Atomerőmű az első atomerőműve lesz Egyiptomnak, a létesítmény El-Dabaa város közelében épül, a Földközi-tenger partján. Négy blokkja lesz, 3+ generációs VVER-1200 típusú blokkokkal. Ez a típus képviseli a jelenlegi legkorszerűbb atomerőművi technológiát. Oroszországban már négy ilyen egység üzemel, kettő a Leningrádi Atomerőműben, kettő a Novovoronyezsiben. Oroszországon kívül Fehéroroszországban 2020 novemberében kapcsolták a villamosenergia-hálózatra az első VVER-1200 típusú blokkot, és hamarosan megkezdi a kereskedelmi üzemet a 2. blokk is. Az El-Dabaa Atomerőmű a 2017. december 11-én aláírt orosz–egyiptomi államközi szerződéscsomag alapján épül. Az orosz fél nemcsak megépíti az atomerőművet, de annak teljes életciklusa során biztosítja is hozzá a nukleáris üzemanyagot. Ezenfelül kiképezi az egyiptomi személyzetet, és az atomerőmű működésének első tíz évében támogatja az egyiptomi felet az üzemeltetésben és az erőmű karbantartásában. Egy további megállapodás értelmében az orosz fél egy speciális tárolót épít, és konténereket szállít a kiégett nukleáris üzemanyag tárolására. A Roszatom folyamatosan fejleszti a kereskedelmi-gazdasági együttműködést, a baráti országokra helyezve a hangsúlyt. A külső korlátozások ellenére az orosz gazdaság növeli exportpotenciálját, árukat és nyersanyagokat szállít és szolgáltatásokat nyújt világszerte.