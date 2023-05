Az év első negyedében a magyarországi benzineladások 7,85 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól, a dízeladások pedig 20 százalékkal a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) jövedéki statisztikái szerint. A csökkenés oka kézenfekvő: míg a bázisidőszakban literenként 480 forintot kellett fizetni a normál üzemanyagért, most az annál jóval magasabb piaci árat. A különbség még a Holtankoljak.hu szerint péntektől várható, újabb csökkenés mellett is átlagosan 79 forint a benzin és 62 forint a dízel esetében.

Lassan visszapártolnak a fehér kutakhoz a korábbi vevők.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

Az üzemanyag-eladások látványos esését mutatta ki tagvállalatainak kútjainál a közelmúltban a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) is. Ezt akkor a szervezet főtitkára, Grád Ottó elsősorban azzal magyarázta a Világgazdaságnak, hogy nem történt más, mint hogy a piaci viszonyok érvényesülése miatt a forgalmi adatok a reális szintre estek vissza. Rámutatott emellett a fent említett, magas bázisra is. E magas bázist egyébként 2022 első negyedében a hatósági áron felül

az üzemanyag-turizmus,

a lakossági bespájzolás, és az is táplálta, hogy

autóbuszok és mezőgazdasági gépek is jócskán vásároltak az ársapkás üzemanyagból, amíg tehették, továbbá, hogy

a MÁSZ kútjaihoz pártoltak a kisebb, olcsóbban áruló töltőállomások ügyfelei, amelyek az egységes hatósági ár időszakában elveszítették a versenyelőnyüket.

Számszerűsíthető a visszarendeződés

Az utóbbi miatt azonban az is várható volt, hogy az idei első negyedéves, teljes országos adat kisebb forgalomcsökkenést mutat majd a MÁSZ-énál, mert az országos számokat javítani fogja, hogy visszatértek a fehér kutakhoz a korábbi vevőik. Ezt alá is támasztják a friss NAV-statisztikák. Az összesített eladások 7,85 százalékos esése ugyanis elmarad a nagyobb, úgynevezett színes (MÁSZ) kutaknál tapasztalt, 10,2 százalékostól. Hasonlóan szelídebb volt az országos gázolajforgalom 20 százalékos megcsappanása annál a 22,4 százaléknál, amelyet az ásványolaj-szövetség tagvállalatai elszenvedtek. (Mindazonáltal lehet módszertani eltérés is a MÁSZ-nál és a NAV-nál képzett adatok között.)

Az első negyedévben összesen 438 millió liter benzin vándorolt a tartályokba a jövedéki adatok szerint, míg tavaly ilyenkor még 475,3 millió liter. A gázolajtankolás 994,1 millió literről 799,9 millió literre szelídült. Az irány azonban kedvező: az idén eddig minden hónapban több üzemanyag fogyott, mint az előzőben.