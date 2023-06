A Mol ma, június 30-án az INA d.o.o.-val az OMV Slovenija 92,25 százalékos részesedésének megvásárlására irányuló tranzakciót hajtott végre. A 100 százalékos, 301 millió eurós vállalati érték 311 milliós sajáttőke-vételárat eredményez 92,25 százalékos alapon a Mol közleménye szerint. (A tényleges nettó működő tőke és a nettó pénzügyi adósság záráskori értékével korrigálandó).

Lezárult a tranzakció.

Lesz egy második szakasz is

A közös töltőállomás-hálózat több mint 170 szlovéniai telephelyet jelent. A Mol az akvizíció után is biztosítani kívánja az üzletmenet folytonosságát, a kibővített szlovéniai hálózatot működtető munkavállalók szakértelmére támaszkodva. A következő napokban az OMV Slovenija d. o. o. vállalat neve Mol & INA d. o. o.-ra változik, a székhelye Koperben marad. A Mol & INA a Mol csoport részeként megerősíti a csoport pozícióját a szlovén piacon, és lehetővé teszi a kis- és nagykereskedelmi ügyfeleknek, hogy a jövőben az eddiginél is könnyebben jussanak hozzá a termékeihez és a szolgáltatásaihoz. A tranzakció lezárása után a Mol és a Mol csoport horvátországi tagja, az INA között létrejött megállapodás lép hatályba. Ennek értelmében az INA a jelenlegi 7,75-ról 33 százalékra növeli részesedését az OMV Slovenijában (amely hamarosan Mol & INA d.o.o. lesz). Az újonnan megvásárolt töltőállomások közül 27 működik majd az INA márkanév alatt.

A Mol azt írja, hogy teljesen vertikálisan integrált regionális beszállítóként a szlovéniai piacon más versenytársaktól eltérő üzleti modellel működik, ami kedvező pozíciót eredményez számára az árversenyre való képesség terén, de további minőségi termékek és a csúcskategóriás Mol EVO üzemanyagok fejlesztését is lehetővé teszi.

„Saját finomítóink a Mol árverseny-képességének fő mozgatórugói a regionális piacokon, mivel a regionális piacokra szállított üzemanyagok nagyrészt ezekből a finomítókból kerülnek ki” – olvasható még.

A Mol csoport több finomítót is üzemeltet Szlovénia szomszédságában: Magyarország és Szlovákia mellett Horvátországban, ahol jelenleg is zajlik a rijekai finomítót jelenleg korszerűsítése. A stabil és nyereséges működés mellett a csoport minden lehetséges eszközzel hozzá kíván járulni a helyi piaci versenyhez és az ellátás biztonságához.

Passzol a stratégiához

Az akvizíció összhangban van a Mol csoport hosszú távú, Shape Tomorrow 2030+ fenntarthatósági stratégiájával, amelyben az INA is fontos szerepet játszik, és amelynek az egyik fő célkitűzése, hogy kényelmesen elérhető termékeket és szolgáltatásokat nyújtson minden úton lévő számára. A társaság az elmúlt 27 évben a szlovéniai ügyfeleknek is kínált Mol EVO üzemanyagot, és a Fresh Corner termékeivel is frissítette teljes szlovéniai hálózatának kínálatát. Ratatics Péter, a Mol csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető alelnöke a közleményben sikertörténetnek értékelte a a csoport szlovéniai tevékenységét.

Az OMV Slovenija megszerzésére irányuló tranzakció lezárásához szükséges kedvező európai bizottsági döntés megszerzése érdekében a Mol csoport 2023 márciusában eszközértékesítési és -vásárlási megállapodást kötött a Shell-lel a közös szlovéniai hálózat 39 töltőállomására vonatkozóan. E tranzakció lezárása 2023 második felére várható.