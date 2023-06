Kulcskérdés, hogy marad-e elég víz a zaporizzsjai atomerőmű hűtőtavában

A Dnyeper folyón lévő kahovkai gát június 6-i megsemmisülése és tározójának víztelenítése miatt veszélybe került a zaporizzsjai atomerőmű hűtőtava is – állítja a The Guardian által idézett francia nukleáris biztonsági szervezet. A párizsi székhelyű Sugárvédelmi és Nukleáris Biztonsági Intézet (IRSN) úgy érvel, hogy a tározó hiányában a hűtőmedencében lévő víz belső nyomása átszakíthatja a körülötte lévő gátat. A medence elvesztése nem lenne feltétlenül katasztrofális, mert szivattyúkkal bevonhatók más vízforrások is az erőműbeli nukleáris üzemanyag olvadásának megakadályozására, de a biztonsági aggályok drámaian megnőnének.

Víz van, de elég lesz-e a hűtéshez? Fotó: Strana Rosatom

Nincs baj a zaporizzsjai hűtőtóval – még

Az ukrajnai Energoatom tisztviselői úgy számolnak, hogy a hűtőtó körüli gát beomlása a legrosszabb forgatókönyv esetén is részleges lesz, és elég víz maradna a reaktormagok és a kiégett fűtőelemek hűtéséhez. Csitította az aggodalmakat az oroszországi Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov is (az atomerőmű ugyanis az orosz hadsereg által megszállt területen található, így orosz ellenőrzés alatt ál). Az orosz Izvesztyijának adott interjújában Lihacsov kijelentette, hogy a gát átszakadása nincs hatással a zaporizzsjai atomerőmű biztonságára. „A vízellátás kulcsfontosságú tényező minden atomerőmű biztonságában, különösen a nyomás alatti vizes reaktorokkal felszerelt állomások esetében. Ezért a zaporizzsjai atomerőműben végzett munkánk első napjaitól természetesen kiszámítottuk a kockázati forgatókönyvet, beleértve azt is, amely a szükséges vízmennyiség elvesztésére vonatkozik. Ezért az atomerőmű személyzete szervezetileg és műszakilag is készen áll erre a helyzetre” – mondta a vállalati lapja által idézett interjúban.

Alekszej Lihacsov hangsúlyozta, hogy megvannak a tartalék lehetőségek a föld alatti kutak és a kis folyómedrek vízellátására, ehhez az atomerőmű rendelkezik minden szükséges felszereléssel.

Szerinte a zaporizzsjai atomerőmű helyzete a következő hónapokban nem változik, de a személyzete pszichológiai nyomás alatt lesz. Ennek ellenére az alkalmazottak készek a különféle vészhelyzetek megszüntetésére.

A gát átszakadása miatt több tucat település került víz alá. A The Guardian azt írja:

A Dnyeper tározójából a víz először a folyóba, majd a Fekete-tengerbe folyik, a szintje pedig hamarosan a reaktor hűtésére használt tavak vízbeömlő nyílásai alá süllyed.

„Hamarosan elérjük azt a 12,7 méteres vízszintet, amely már nem lesz elég az atomerőmű hűtőtavainak töltéséhez” – hangsúlyozta Ihor Szirota, az ukrajnai vízerőmű, az Ukrhidroenergo vezetője.

Nyilatkozott az ügyben Rafael Mariano Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) első embere is, aki úgy látja, a gátkatasztrófa nyomán „létfontosságú, hogy a tó és vele a létesítmény hűtése is sértetlen maradjon”. Jelezte, hogy a kahovkai tározóból még mindig szivattyúzzák a vizet az erőműbe, bár a szintje már olyan alacsony, amelyről korábban azt hitték, hogy már lehetetlenné teszi a szivattyúzást. Ezenkívül az erőmű használhatja a tározó feletti nagy hűtőtó vizét is, amelyben több hónapnyi víz áll rendelkezésre. (A NAÜ hivatalos állásfoglalása itt olvasható.) Arról egyébként, hogy a robbantás nyomán milyen helyzet alakult ki, és mi várható, a Paks II. projekt korábbi kormánybiztosa, Aszódi Attila egyetemi tanár már a katasztrófa napján elemzést tett közzé, képet is mutatva a víztározóról és a hűtőtóról.

Egyre sérülékenyebbé válik a helyszín

A francia elemzés felidézi, hogy a 2011-es fukusimai atombaleset után az Energoatom stresszteszteket végzett, és megállapította, hogy a gát

elbírja a tízméteres dnyeperi szintet is az erőmű közelében. Ezt a vízszintet és a medence vízzáróságát pedig a következő napokban szigorúan ellenőrizni fogják. Egyébként az erőmű hűtési igénye erősen lecsökkent azóta, hogy néhány hónapja leállították mind a hat reaktorát. És még a megmaradó víz is elég ahhoz, hogy a reaktorokat »hideg üzemmódban tartsa«.

Ezt erősítette meg Petro Kotin, az Energoatom elnöke is, aki azonban figyelmeztetett az orosz szabotázs veszélyére is. „Maga a tény, hogy az oroszok felrobbantották a Kahovka vízerőművet, azt bizonyítja, hogy nem félnek ember okozta katasztrófákat előidézni a Földön” – nyilatkozta az ukrán televízióban. Közölte továbbá azt is, hogy az atomerőműhöz vezető utak erősen el vannak aknásítva.

A The Guardian végül idézi Edwin Lyman fizikust, az Aggódó Tudósok Uniójának atomenergia-biztonsági igazgatóját, aki a következőket mondta: „Minden, ami megkérdőjelezi a hűtőtó épségét, bonyodalmakat okozna, és más eszközöket igényelne a víz eljuttatására a permetezőtavakhoz. Jelenleg a fő aggodalmam a helyszín egyre sérülékenyebbé válása.”