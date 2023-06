A kőolaj a közeljövőben pótolhatatlan energiahordozó marad – mondta Haitham al-Ghais, az OPEC főtitkára a kuala lumpuri energiakonferencián. Meggyőződése szerint 2045-ig a napi kőolaj-felhasználás – 23 százalékos növekedés mellett – eléri 110 millió hordót, amivel a világ teljes energiafelhasználásának a 29 százalékát teszi majd ki.

Fotó: AFP

A világgazdaság fejlődésével érdemben nő az energiaigény, amely további keresletet generál az kőolaj iránt is. Természetesen más energiahordozók felhasználása is nő, mint a nukleáris energia, a hidrogén és a biomassza, azonban az olaj továbbra is szerves részét képezi a jövőbeli enegiamixnek is.

A kuvaiti Haitham al-Ghais megjegyezte, hogy e növekvő igény fedezetére folyamatos fejlesztések szükségesek, ha nem lesz elengedő forrás a beruházásokra, a jelenlegi energiarendszereket óriási terhelése éri, ami energiakáoszhoz is vezethet.

Az OPEC főtitkárának véleménye ellentétben áll a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) múlt heti előrejelzésével, amely 6 százalékos keresletnövekedés mellett napi 105,7 millió hordós fogyasztást prognsztizált. Az IEA szerint az éves kőolajigény növekedésének üteme tovább lassul 2028-ra a jelenlegi 2,4 millió hordóról 400 ezerre éves szinten. A keresletnövekedés elsősorban a petrokémia és a légiipar felől érkezik. Az IEA szerint az olajipari beruházások az idén 2015 óta a legmagasabb szintre, 528 milliárd dollárra emelkednek, ami 11 százalékos növekedés tavalyhoz képest. A beruházási összeg a költséginfláció figyelembevételével is elegendő az IEA-jelentésben vizsgált időszakra jelzett kereslet kielégítéséhez. A nettó zéró kibocsátásra törekvő gazdaságpolitikai környezetben azonban már kétséges a megtérülése.

Az OPEC+ június eleji találkozóján az a döntés született, hogy nem csökkentik a kitermelést, azaz fenntartják a mostani – relatíve alacsony – kitermelési szintet 2024-ig. Nem kis meglepetést okozott ugyanakkor Szaúd-Arábia, amely önként vállalta, hogy a saját piaci részesedését csökkenti a termelés megvágásával, hogy ezzel serkentse a piaci árakat.