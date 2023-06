A tengerhullámok energiáját nyolcféle, az árapály jelenségét hatféle kísérleti technológiával is hasznosítaná a skóciai Orkney-szigeteken működő, húsz éve alapított European Marine Energy Centre (EMEC). A cég a világon elsőként hozott létre az újfajta technológiákat bemutató demonstrációs projektet.

Az EMEC egyik tesztberendezése.

Fotó: EMEC

Az EMEC nem áll meg a tisztán zöld áram előállításánál: az áramot hidrogéntermelésre használja. Az egyik helyszínen vanádiumalapú akkumulátort tölt vele, a másikon üzemanyagcellát, a harmadikon hőt és áramot állít elő. Három létesítményét már rákapcsolták az országos villamosenergia-hálózatra. Ezek a Fall of Warness árapályerőmű, a Billia Croo hullámerőmű és a – magyar újságíróknak bemutatott technológiákon kívül eső – úszó szélerőmű.

Már alig tudják hová tenni a sok zöldenergiát

A napokban oda látogató magyar újságírókat az EMEC előremutató kísérletei és eredményei, az Orkney-szigetek energiaellátásnak kizöldülése, valamint a tengeri energiaipari berendezések nemzetközi mércével is erős gyártója, a Leask Marine vonzották oda. A Világgazdaság utánaérdeklődött annak is, mi mélyítette a szigetek karbonlábnyomát a nagy kizöldülés előtt. Mint kiderült, Orkney-n szénerőmű termelte az áramot addig, amíg a szigetcsoport sok-sok évtizede rá nem kapcsolódott az országos áramhálózatra. Fűtésre importolajat használtak.

Ma viszont már keresnie kell a szigeteken előállított áram helyét, ugyanis a szélerőművekkel teletűzdelt és naperőművekkel is bőségesen ellátott Orkney 2013 óta több villamos energiát küld az országos hálózatba, mint amennyit vételez belőle.

Igaz, az épületfűtés terén maradt tennivalója. Az olajigényt épületszigeteléssel csökkentik, az olaj kiváltására geotermikus energiát, hőszivattyúkat használnak.

Az említett országos hálózat a National Grid, az Egyesült Királysá-g villamosenergia-rendszere, a tesztek pedig a skót partokról északra fekvő szigetcsoportnak elsősorban a legnagyobb szigetén folynak. Orkney hetven kisebb-nagyobb szigete az Atlanti-óceán és az Északi-tenger találkozásánál emelkedik ki az évek során hajók sorát elnyelő viharos vizekből. Lakói marha- és juhtartással, általában véve is mezőgazdasággal és idegenforgalommal foglalkoznak. Büszkék a tejtermékeikre és a gyapjúárujukra, bár sokakat inkább a söreikkel vagy a Scapa whiskyjükkel fognak meg.

Az EMEC által hivatkozott adatok szerint hatalmas mennyiségű energia nyerhető ki az óceánokból. A hullámenergia évi 29,5 gigawattórát az árapályenergia 0,8–1,2 gigawattórát ígér, Európa ilyen jellegű lehetőségei pedig 3 ezer gigawattórára tehetők. Ezen belül az Egyesült Királysághoz tartozó vizek rejtik az európai hullámenergia-potenciál 35 és az árapályenergia 50 százalékát.

Az óceán energiájának kiaknázása mellett elsősorban

a bevetett megoldások szén-dioxid-mentessége,

az ellátásbiztonság javítása,

a zöldtechnológiák kombinálása

és a munkahelyteremtés áll.

Az ilyen erőművek az EMEC értékelése szerint könnyen telepíthetők, megbízhatók, karbantartásuk könnyű, működésük költséghatékony, berendezéseik jól kezelhetők. Igaz, vannak kihívások is, például egyes környezetvédők aggódnak a tengeri állatok élőhelyének zsugorodása, az állatok esetleges sérülése miatt.

Gazdasági előnyök sorát ígéri a zöldenergia-termelés kombinálása

A világon egyedül az EMEC rendelkezik olyan akkreditált laboratóriummal, amely az óceán energiájának hasznosítását teszteli. Eddig már több olyan tesztberendezést telepített, mint a világ összes, hasonló profilú szervezete együtt. Huszonkét ügyfele tizenegy országban 35 óceánenergia-eszközzel dolgozik, ezeket az EMEC műszakilag, üzemeltetési és üzleti téren is segíti. Tudását Észak- és Dél-Amerikába, Európába, Ázsiába és Óceániába is exportálta.

Az EMEC a szigetek egyik legnagyobb foglalkoztatója.

A helyi átlagkeresetnél nagyobb jövedelmet kínál, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy Orkney megtartsa lakóit, sőt, vissza is csábítson az elköltözőkből.

Az EMEC eddigi tevékenysége az Egyesült Királyság gazdaságát 370 millió font bruttó hozzáadott értékkel segítette, ezen belül Skóciáét 263 millióval, Orkney-ét pedig 130 millióval.

A fenti felsorolásból ki kell emelni a zöldtechnológiák kombinálását, mert ez a kulcsa a fenntartható gazdaság létrejöttének. A szigeteken kiépített rendszerben a megújuló energiát előállító óceáni berendezések és egy 900 kilowattos szélerőmű egy hidrogéntermelő üzemmel áll összeköttetésben, amelyhez létesült egy 500 kilogramm kapacitású hidrogéntároló is. A hidrogénnel 48, egyenként 1,8 megawattóra kapacitású vanádiumos akkumulátort töltenek. A hidrogént egyenként 250 kilogramm gáz szállítására képes eszközön szállítják, például a töltőállomásig. Az EMEC-nek olyan mobil megoldása is van, amellyel ott is tankolható hidrogén, ahol annak nincs rögzített infrastruktúrája. A hidrogénnel a szigetcsoport fővárosában, Kirkwallban állítanak elő ismét áramot. Ezzel a villamos energiával lakatják jól a helyi Stromness kikötőbe befutó kompot, de a szigetcsoporton közlekedő hajókat is. Az említett hő- és áramtermelő erőmű a kirkwalli repülőtér terminálépületének energiaellátásán keresztül demonstrálja a hidrogén felhasználhatóságát.

Orkney messze az Egyesült Királyság előtt jár a megújuló energia hasznosítása terén:

otthonainak 10 százalékéban van valamilyen mikroerőmű, a brit átlag 2,8 százalék;

az egy háztartásra jutó elektromos járművek száma háromszor akkora a szigetcsoporton, mint Nagy-Britanniában;

egy orkney-i háztartásra háromszor annyi zöldáram jut, mint brit viszonylatban;

egy orkney-i háztartás áramtermelő kapacitása a brit kilencszerese;

Orkney-n tizenkétszer több zöldhidrogénüzem van, mint Nagy-Britanniában.

Nekünk jó lesz a szerényebb vízerőmű is

Bármennyire is attraktívak az EMEC eredményei, magyar viszonyok között nem hasznosíthatók. Van ugyan az országban néhány vízerőmű – inkább kisebbek, mint nagyobbak –, a legnagyobbnak szánt pedig meg sem épülhetett a környezetvédelmi jelmezbe öltöztetett politikai ellenállás miatt. Semmi nem lett a szivattyús tározós vízerőművekből sem, amelyekhez kissé szegényesek a domborzati adottságaink, kérdésessé téve egy ilyen létesítmény gazdaságosságát, kevesen üdvözölnék a természeti viszonyokba való erőteljes beavatkozást is. Szóba került viszont – legalábbis papíron – kis, mederfenék-erőművek telepítése is. Ezek a folyó áramlásának energiáját hasznosítanák.

A szörny épp nem volt ott

Orkney sok mást is kínál. A magyar újságírók megnézhették például az angliai Stonehenge-nél is régebbi, mintegy 5100 éves stennessi álló köveket. Az 1930-ban megtalált kőgyűrű olyan sok látogatót vonzott, hogy a terület tulajdonosa elkezdte lerombolni a kőkori építményt, hogy távol tartsa a kíváncsiskodókat. Ma persze már a világörökség része a helyszín.

A stennessi álló kövek.

Fotó: Shutterstock

Hasonlóan látványosak a stennessinél nagyobb átmérőjű, de 1600 éves brodgari kövek vagy egy ötezer éves temetkezési sírdomb. Orkney büszkesége egy ötezer éves falu is, vagy a Skara Brea-i új kőkori falu, amelyet Európában talán a legjobb állapotban sikerült megőrizni. Apály idején érdemes átsétálni Birsay szigetére is, ahová kényelmesen magas és széles betonút vezet, de ahol ott is ragadhatunk, ha ott ér a dagály. (Ez esetben célszerű lehet a sziget egyetlen, de bezárt házacskájának a szélárnyékos oldalán átvészelni az újabb apályig eltelő időt.) Márpedig nagy az esélye az ottragadásnak: a szigetcsoport talán legelső viking településének marasztaló maradványai közé csöppenünk, a később portyák kiinduló helyszínére.

Orkney turisztikai vonzerejét gyarapítja a Birsay melletti kastélyrom vagy a 12. században lefejezett Magnus gróf emlékének állított kirkwalli katedrális. Természetesen Orkney-nak van saját szörnye, de azt ugyanúgy nem láttuk, mint az „eredeti” skót szörnyet, a Ness-tavit sem. De legalább volt ott egy Ness Presso.