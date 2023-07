Várhatóan még az idén elkészül a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. tápiószelei gyárának 2 megawattos naperőműve a vállalatnál folyó, több mint 11 millió eurós energiaoptimalizálási program fő elemeként. A tervek szerint a jövő évtől már megújuló energia fedezi a gyár energiaszükségletének tetemes részét. A projekthez a vállalat közel 4,99 millió euró vissza nem térítendő támogatást kapott a Gyármentő program keretében.

Sikeres volt a magyar tulajdonos által megvalósított reorganizáció.

Fotó: Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft.

Szintet kell lépni a digitalizáció terén is

A naperőmű üzembe helyezésével csökkenni fog a nehézgépgyártó vállalat technológiai gázfelhasználása, továbbá várhatóan csaknem 50 százalékkal csökken majd a társaság teljes karbonkibocsátása – olvasható a közleményben. A társaság monitorozni fogja a naperőműve teljesítményét, ugyanis azt is mérlegeli, hogy érdemes-e középtávon egy akkumulátoros tárolót is telepítenie.

A program részeként a Ganz bevezet újszerű gépészeti megoldásokat és egyéb, az energetikai korszerűsítést támogató intézkedéseket is, például hőszivattyús megoldással csökkentené a gázfelhasználását, még az idén leszigetelné a transzformátor- és a forgógépgyár egészét, és felülvizsgálja a teljes légtechnikai rendszerét.

Annak érdekében, hogy a beruházás ne fékezze a termelést, a Ganz létrehozott egy létesítményfejlesztési pozíciót, ám vannak további tervei is. Tavaly óta a társaság már „markánsan elindult” a digitalizáció irányába az intelligens monitoringrendszer kifejlesztésével, ám most „szintet kíván lépni” a digitalizáció és a fenntartható működés területén, hogy még inkább megerősítse bel- és külföldi pozícióit is – ezt a közlemény Gál Gergelytől, a vállalat ügyvezető igazgatójától idézte. A vállalat elmúlt évi szerepléséről a Világgazdaság ebben a cikkben számolt be részletesebben.