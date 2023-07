Egymás piacára tartanak az atomerőművek fűtőelemgyártói

Olyan fűtőelemet fejlesztettek ki a Roszatomnál, amely a nyugati tervezésű PWR típusú nyomottvizes reaktorokban használható. A terméket egy kínai konferencián mutatták be a szakmai közönségnek. Persze a nyugati gyártók is ellátnák az orosz technológiájú reaktorokat, van is kereslet.

1 órája | Szerző: VG

