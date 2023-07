Reális esély van arra, hogy a jelenlegi szerződések lejártával, 2027-től majd Katarból is érkezhet földgáz Magyarországra, erről már zajlanak is a tárgyalások a felek között – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten. A tárca közleménye szerint, a miniszter a magyar–katari gazdasági vegyes bizottság harmadik ülését megelőzően kiemelte, hogy a két ország közötti együttműködés legfontosabb területe az energiabiztonság lehet, aminek nyomán reális esély van arra, hogy 2027-től katari cseppfolyósított földgáz (LNG) is érkezzen Magyarországra.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Szijjártó Péter kihangsúlyozta, hogy erről már megkezdődtek a tárgyalások a két fél között, hiszen miközben Magyarország észszerű energiapolitikát folytat, és az ellátás biztonságára fókuszál, keresi a diverzifikáció lehetőségét is. A tárca első embere a közel-keleti ország kereskedelmi miniszterével, Mohamed bin Hamad bin Kászim asz-Száni sejkkel folytatott tárgyalása előtt leszögezte, hogy a világgazdaság az utóbbi pár évben kétszer is teljesen a feje tetejére állt, s ennek a helyzetnek azok az államok lehetnek majd a nyertesei, akik szoros együttműködést folytatnak a világ gazdaságilag növekvő térségeivel.

Senki sem vitathatja, hogy ma az Arab-öböl térsége a világ leggyorsabban fejlődő régiója, ezért a vele való együttműködés egyértelmű érdeke mindenkinek, aki a mostani nehéz körülmények közepette is növekedési pályán akarja tartani a gazdaságot. A katari–magyar együttműködés a gazdaságunk növekedése és energiabiztonságunk szempontjából is meghatározó lesz a jövőben

– fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.

Kiemelte azt is, hogy ennek az jó alapot ad, hogy 67 millió euróval tavaly megdőlt a Katarba irányuló magyar export rekordja.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy jól haladnak a pénzügyi együttműködés fejlesztését célzó tárgyalások a két ország között, hazánk pedig érdekelt a beruházások kölcsönös védelméről és ösztönzéséről szóló megállapodás mielőbbi megkötésében.