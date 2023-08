Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) egy évvel, 2024 október 11-ig meghosszabbította annak az engedélynek a hatályát, amely a két új (5. és 6.) paksi blokk építésének előkészületeként a talajvíz szintje feletti talajkiemelésre vonatkozott. Az új határidőt a projekt tulajdonosa, a Paks II. Zrt. kérte július 13-án.

Kétszer tizenkét órás műszakban épül a résfal

Fotó: Paks II. Galéria

A módosítás a beruházás eddigi dátumainak, eseményeinek ismeretében aligha meglepő. A talajkitermelésre vonatkozó eredeti engedély ugyanis még 2021 októberében született, akkortól pedig ez év októberéig két év állt volna rendelkezésre a munka elvégzésére. Ám a munka nem indulhatott el azonnal, mert a talajkitermelés – szemben például az építkezési terület áramellátásnak megoldásával, iroda-, raktár, illetve szerelőépületek építésével –, már közvetlenül az erőműépítés része, ezért szükség van hozzá a blokkok létesítési engedélyére.

Ezt az engedélyt az OAH (hiánypótlások miatt) a vártnál később, csak tavaly augusztus 26-án adta ki.

Akkor már háromnegyed éve porosodott a talajkitermelési engedély.

A feladattal megbízott Duna Aszfalt azonban ugrásra készen várt, három napra rá munkához is látott, és novemberig elvégezte a munka első csomagját. A munkagödör mélyítése ez év augusztusától folytatódik, közben már építik a résfalat. A résfal egy olyan vízzáró falazat, amely egy méter vastag, 32 méter mély, és a kerülete 2,5 kilométer. A résfal akadályozza meg, hogy a talajvíz beszivárogjon a munkagödörbe, és a résfal tartja meg a talajvíz változatlan szintjét az atomerőmű blokkjai alatt. Megépítésével a Bauer Magyarország Kft-t bízták meg.

A vállalat dolgozói napi 24 órában, kétszer 12 órában építik a résfalat,

mégpedig – olvasható a Paks II. honlapján – kétféle technológiával. Először úgynevezett önszilárduló résiszapból építenek szakaszokat, ebből már több mint háromszáz méternyi elkészítettek augusztus első napjaira. Másodikként már épül a vasbeton fal is.

Párhuzamos folyik több kulcsfontosságú munka

Eközben további engedélyek birtokában földrajzilag távoli (jórészt oroszországi) munkák is zajlanak a két, 3+ generációs, orosz tervezésű 1200 megawattos, nyomott vizes (VVER) reaktorral ellátandó atomblokk építésének részeként. Az OAH tavaly júniusban engedélyezte a két blokkhoz tartozó olvadékcsapdák berendezéseinek gyártását.

Az olvadékcsapda egy speciális, a reaktortartály alatt lévő tartály, amely a reaktor sérülése esetén befogadhatja a zónaolvadékot.

Használatával csökkenthető a hidrogénfejlődés és a radioaktív anyagok környezeti kibocsátása. Az olvadékcsapda elemeinek össztömege 732,7 tonna, teljes magassága 15,24 méter, a legnagyobb – 11 méter – átmérőjű eleme a tartógyűrű.

Tavaly augusztusban építési engedélyt kapott az 5. blokkhoz reaktorépület és a nukleáris sziget hat épülete is. A reaktorépület a blokk főépülete, amely a reaktortartály, a fővízkör, a gőzfejlesztők, a kiégett fűtőelemek pihentetőmedencéje és az üzemzavari hűtést biztosító rendszerek, valamint kiszolgáló, segéd- és ellenőrző rendszerek elhelyezésére szolgál. A speciális, kettősfalú konténment kialakítású reaktorépület feladata, hogy a nukleáris energiatermelés során a környezetet ne érje kedvezőtlen hatás, és masszív kialakítása egyben biztosítja a technológiai rendszerek védelmét is a környezeti vagy emberi eredetű veszélyekkel szemben.

A további hat épület alkotja a blokk úgynevezett nukleáris szigetét. Az épületekben kerülnek elhelyezésre a nukleáris energiatermelés reaktorépületben elhelyezkedő fő technológiai folyamatának kiszolgáló- és segédrendszerei, valamint az üzemeltetés irányítását és biztonsági felügyeletét biztosító rendszerek, vezénylők.

Tavaly augusztus végén született meg a két reaktor tartályának gyártási engedélye is, most júliusban pedig módosult a teljes paksi projekt szerződése. Az OAH előtt jelenleg is bőven van a Paks II-t érintő feladat, ahogyan a beruházó és a politikusok előtt is.

Két évvel előrehoznák a török atomerőmű átadását A szintén orosz tervezésű törökországi Akkuyuban épülő atomerőmű negyedik blokkjának építkezésén befejeződött a reaktorépület alaplemezének betonozása. Épülhetnek a reaktor fala, amelybe majd beépítik a zónaolvadékcsapdát. A beton alapanyagait közvetlenül az építési területen termelik ki. Ez lesz Törökország első atomerőműve. Négy blokkjának – a majdani paksiakhoz hasonlóan – VVER-1200-as, 3+ generációs reaktorai lesznek. Egy Build-Own-Operate projektről van szó, amelyben a kivitelező, a tulajdonos és az üzemeletető is ugyanaz a cég, az orosz Roszatom. A létesítmény első blokkjának üzembe helyezése 2025-re várható. Ugyanakkor a Roszatom közleménye szerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy erre már az idén, a Török Köztársaság létrejöttének centenáriuma alkalmából sor kerüljön.

A paksi építkezés területe természetesen el van zárva, nem lehet ott csak úgy szétnézni. Aki azonban kíváncsi arra, mi is történik a résfalazás során, itt megnézheti.