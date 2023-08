Hornai Gábor lett a Mavir Zrt. igazgatóságának elnöke, az eddigi elnök-vezérigazgató, Biczók András pedig a vezérigazgatói posztot tölti be. További változások is történtek a Mavir, az MVM Next és a Paksi Atomerőmű vezetésében.



Hornai Gábor előzőleg a CEZ Magyarország Kft. ügyvezetője volt, vezette a Magyar Villamosenergia-Kereskedők Egyesületét is, de igazán nagyot még korábban tett le az asztalra: miután a Shellről az MVM-re váltott. Szakmai források szerint az ő nevéhez köthető az MVM Partner felépítése, az MVM árampiaci tevékenységének megalapozása. „Az ő neve nagyon magas sztenderdet jelent a szakmában. Nem véletlen, hogy Hornai Gábort még a nyugdíja megszakítására is rábírták, hogy a bevált régi fiúk egyikével erősítsék a Mavirt” – közölték lapunkkal. Ebben a 2010-es cikkben például a magyar áramtőzsde szükségességéről nyilatkozott a Világgazdaságnak. És egy még régebbi, 2002-es link, amikor a szakember az MVM Partner vezéreként válaszolt lapunknak.

Az igazgatóság további tagjai ezen felül Alföldy-Boruss Márk Dezső, az Energiaügyi Minisztérium helyettes államtitkára, Horváth Zsolt, a KBC Securities és a BÉT korábbi vezérigazgatója, valamint Farkas Péter Pál, a BEVA Kft. korábbi vezetője. Ez azt is jelenti, hogy kisebb lett a rendszerirányító felsővezetése.

Megújult az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. igazgatósága is. A korábbi tagok – Hiezl Gábor vezérigazgató és Laczó Sándor, a Főgáz Zrt. korábbi vezérigazgatója mellett – beszállt a csapatba Kondorosi Andrea, az Energiaügyi Minisztérium főosztályvezetője, Váradi Kata egyetemi docens, a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi Intézetének vezetője, valamint Dudás György János, a Keler Zrt. korábbi vezérigazgatója. Laczó Sándor szintén kiemelendő, int a régi profi gázipari vezető: egyebek mellett az Égáz-Dégáz Zrt. vezérigazgatója, a GDF Suez első számú vezetője, a Dunamenti Erőmű Zrt. igazgatósági elnöke volt, miközben számos külföldi Gaz de France társaság igazgatóságában is tag volt.

Sum János Szilárd távozik az MVM csoportból, azért megváltozik az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. igazgatóságának összetétele. Tisztségét Orbán Gábor – az MVM Partner jelenlegi vezérigazgatója – veszi át, akit a hazai gáznagykereskedelem egyik meghatározó tagjaként tartanak számon. A szakember a Világgazdaság 2018-as energiakonferenciáján is tartott előadást.

A Mavir vezetése

Vezérigazgató: Biczók András

Vezérigazgató-helyettesek

Batta Gergő (operatív)

Tihanyi Zoltán (nemzetközi kapcsolatok)

Béres József (átvitel)

Gál István Péter (informatika és biztonság)

Váradi Szabolcs (gazdaság)

Igazgatók

Balog Richárd (rendszerirányítás, piacműködtetés)

Pintácsi Dániel (átviteli beruházások)

Braskó Mária (jog)

Benedek Lilla (HR)

Kiss Evelin (üzletfejlesztés)

Mezei Bálint Lukács (gazdaság)

Neumann Attila (biztonság)

Vas Gábor (üzemvitel)

Vasas Gyula (informatika)

Igazgatóság

Hornai Gábor, elnök

Biczók András

Alföldy-Boruss Márk Dezső

Farkas Péter Pál

Horváth Zsolt

Felügyelőbizottság