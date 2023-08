Várhatóan még gyengül a forint A hónap eleji nyersolajjegyzésárak alapján további benzináremelkedésre lehetett számítani, rövid idő alatt azonban nagyot fordult az olajpiac: míg néhány napja az irányadó Brent típus hordónkénti ára 86 dollár volt, mára 82–83 dollár közti árfolyamon zajlik a kereskedés. Mindez most a Fitch leminősítésére vezethető vissza, amely után a befektetők csökkentették a kockázatos eszközökben lévő kitettségeiket, és ez a kőolaj piacán is kisebb eladási hullámot váltott ki. A további árcsökkenés azonban egyelőre kevésbé valószínű, mivel szerdán este kiderült: egy hét alatt rekordmértékben – 17 millió hordóval – csökkent az Egyesült Államok stratégiai tartaléka, ilyen mértékű készletcsökkenésre pedig azóta nem volt példa, hogy az Egyesült Államok Energiainformációs Ügynöksége közli a heti adatokat. A dollár-forint keresztárfolyam a 360-as szintet közelíti, ami egyértelműen kedvezőtlen az üzemanyagárak alakulására nézve (utoljára márciusban volt ilyen magasan a dollár árfolyama). Elemzők egyelőre nem számítanak fordulatra, a forint várhatóan tovább gyengül az euróval és a dollárral szemben is a következő napokban, mint írták, a magyar deviza folyamatosan veszít vonzerejéből, ahogy a jegybank csökkenti az effektív kamatlábat.