Tavalyhoz képest csökken az orosz olaj- és gáztermelés az idén - közölte az orosz energiaügyi miniszter szerdán.

Nyikolaj Sulginov azt mondta, hogy a minisztérium legfrissebb előrejelzése szerint

az olajtermelés 527 millió tonnára esik vissza a tavalyi 535 millió tonnáról. A gáztermelés pedig 672 milliárd köbméterről 642 milliárd köbméterre csökken.

Az energiaügyi miniszter korábban az idei olajtermelés nagyobb visszaeséséről, 515 millió tonnáról nyilatkozott, míg a gáztermelés csökkenését kevésbé nagynak becsülte, 657 milliárd köbmétere várta.

A kőolaj és földgáz globális kínálata tovább szűkül

Korábban a KBC Equitas részvényelemzője, Grébel Szabolcs írta véleménycikkében, hogy a globális kereslet nem úgy alakult az energiahordozókból, mint azt várták volna. A kereslet nőtt, miközben a kínálat egyre szűkült, ez pedig 10 hónapos csúcsra járatta az olajárakat.

Az IEA augusztusi elemzéséből is kiderül, hogy az erős nyári utazási szezon, valamint az energiatermelésben is használt olajmennyiség emelkedése és a kínai energiafogyasztás növekedése is nyomást helyez keresleti oldalról a piacokra. Habár sok esetben arról olvashatunk, hogy a kínai gazdaság lassulása visszafoghatja majd a keresletet, a nyári adatok alapján ez egyáltalán nem látszódott, és inkább stabil, sőt enyhén növekvő maradt a kereslet globálisan. Az IEA előrejelzése szerint így a napi hordónkénti kereslet is 2,2 millióval emelkedhet, ezzel 102,2 millió napi hordóra bővülhet ebben az évben a globális olajigény.

Látható tehát, hogy a keresleti oldalról azért hatalmas problémák közel sem mutatkoznak,

a kínálati oldal szűkössége az akadály az olajárak mérséklődése előtt.

Ezzel szemben a kitermelés mértéke napi 101 millió hordó alá süllyedt. Ebben ráadásul további visszaesés is várható, amelyben a legnagyobb szerepet Szaúd-Arábia napi egymillió hordós kitermeléscsökkentése játssza, amelyet decemberig meg is hosszabbított. Ezzel együtt Oroszország is most egy több millió hordós vágásról döntött, ami a kínálati oldalt tovább szoríthatja. Ebben a környezetben az elemzők szerint a lakosság további áremelkedésre számíthat.