Hamarosan felgyorsul a paksi atomerőmű bővítése

Már most is ütemterv szerint halad a paksi atomerőmű bővítése, de az külgazdasági és külügyminiszter szerint az építkezés nemsokára felgyorsul. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az Európai Unióban még mindig téma az atomenergia szankcionálása, de kijelentette, hogy bármilyen komolyabb próbálkozást ezen a területen Magyarország meg fog vétózni.

1 órája | Szerző: VG/MTI

1 órája | Szerző: VG/MTI