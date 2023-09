Három fő feladat áll előttünk a Paks II. beruházás kapcsán – mondta Alekszej Lihacsov, a fővállalkozó Roszatom vezérigazgatója a projekt helyszínén. Ezek a következők: a legjobb technológiát kívánja az orosz társaság telepíteni az erőműépítés során, ez a technológia ugyanis először jelenik meg uniós országban, de hét további atomerőmű építésekor is alkalmazta, alkalmazza a Roszatom. Másodikként a helyi beszállítás arányára vonatkozó minden kötelezettségét teljesíteni fogja a társaság, végül harmadikként – egyben gyakorlati szempontként – azt emelte ki a Roszatom első embere, hogy a kivitelezés során a biztonságot veszik alapul.

Az év égére kész a betonüzem Fotó: B. Horváth Lilla

Alekszej Lihacsov nem először járt a beruházás helyszínén. Mostani látogatásának az adja a jelentőségét, hogy egy hónapja a projekt megkapta a létesítési engedélyt, ennek köszönhetően a munka a második, már a megvalósítást jelentő szakaszába lépett. Így az év végéig a területen dolgozók számát megháromszorozzák, a jövő év végéig pedig újabb duplázás jön, ami akkorra mintegy kétezer főt jelent.

Alekszej Lihacsov reméli, hogy az ilyen beruházások alkalmával mérföldkőnek számító lépés, az első betonöntés még a jövő év vége előtt megtörténhet.

Több ezer atomipari dolgozó nevében is megköszönte a magyar kormánynak és a külügyminisztériumnak a projekt támogatásában végzett munkáját.

Alekszej Lihacsov a Paks II. beruházás helyszínén

Fotó: B. Horváth Lilla

Nincs alternatívája az orosz üzemanyagnak

Nyugodtan alhatunk, jó kezekben van a beruházás, bár az elmúlt időszakban sokan megkérdőjelezték, hogy megvalósul-e. De megépül, ez már nem visszafordítható – ezt Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszter-helyettese közölte a sajtótájékoztatón.

Úgy vélte, hogyha az elmúlt másfél év politikai eseményei nem tudták eltéríteni a beruházást, akkor már semmi nem fogja.

A RIA Novosztyi kérdésére, amely arra vonatkozott, hogy Magyarország orosz helyett esetleg francia fűtőelemre váltana a Framatome-mal a napokban aláírt szándéknyilatkozat alapján, leszögezte: az elsődleges szempont az atomerőmű biztonságos és folyamatos üzemanyag-ellátása. Jelenleg nem látjuk az orosz üzemanyagnak semmilyen alternatíváját.

Segéd- és üzemi épületek sorát húzzák fel

Az őszi hónapokban számos felvonulási épület épül, a többségük a jövő év végére elkészül – EZT MÁR Alekszandr Tupicin, a beruházás építési igazgatója ismertette az újságírókkal a helyszín bejárásakor. A betonacél-, illetve a korrózióvédelmi üzem termékei már az atomerőmű alapjába kerülnek. (A betonacélhoz szükséges acél döntően magyar beszállítótól érkezik, közölte a szakember a Világgazdasággal.) Amióta a beruházás a második szakaszába lépett, felgyorsult a kivitelezés. Dolgoznak például a villamosberendezés-szerelő, valamint a hőtechnikai üzemen, sorra húzzák fel a raktárakat, a betonüzem lényegében kész, jelenleg a közművesítése és a kommunikációs kapcsolatainak a kiépítése tart. A területen az orosz Orgenergosztroj vállalat dolgozik három magyar alvállalkozóval. E összesen 150 alkalmazottat jelent, közülük mintegy 100 magyar, a többi orosz, fehérorosz és ukrán.

Az év végére elkészül a betonüzem

A finanszírozás az államközi szerződésnek megfelelően zajlik. Az Oroszország elleni szankciók nem érintik a munkát, hiszen jelenleg a legtöbb berendezés helyben készül, a többi Oroszországban. Az említett betonüzem az év végére üzembe helyezhető. Alapanyagainak és termékének minőségét a mögötte kialakítandó laboratóriumban fogják folyamatosan ellenőrizni. A cement főleg Magyarországról, illetve a folyamatban lévő tárgyalásoknak köszönhetően majd a szomszédos országokból érkezik. Hazai beszállítás lesz a homok és a sóder is.

Marad egy grátisz betongyárunk

Az üzem két egysége óránként kétszer száz köbméter betont tud majd kibocsátani a Világgazdaságnak adott válasz szerint. A betonüzem a helyszínen marad azután is, hogy elkészül az atomerőmű, ez áll ugyanis a beruházásról született államközi szerződésben. Más, hasonló beruházások – például a Leningrád II. és a novovoronyezsi atomerőmű esete is azt példázza, hogy később jól hasznosítható a beruházás helyén maradó betonüzem. A létesítmény építéséért az orosz Titan 2 társaság fele, ahogyan a két új blokk turbinaházáért és a nukleáris szigetéért is. Hasonló munkában egyébként már bizonyított a társaság az egyiptomi El-Dabaa és a törökországi Akkuyu erőmű építése során.

Látványos Paks II. résfalának építése is. A kivitelező a németországi Bauer cég magyarországi leányvállalata, amelynek november végére kell kialakítania a két blokkot körülvevő, két és fél kilométer hosszú résfalat. Mostanáig a munka 35 százalékával végeztek.

A résfalnak három feladata lesz: