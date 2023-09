Van mód arra, hogy minden, már működő háztartási méretű napelem maradjon az éves elszámolás rendszerében – jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter. Az éves szaldót választhatják azok is, akik már benyújtották a napelem-telepítési igényüket, de a beruházásukat még nem valósították meg.

A jövő év végéig be kell fejezni a telepítést

Fotó: Shutterstock

A miniszter a Facebookon jelentette be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökével folytatott tárgyalása eredményét. A megbeszélésre annak nyomán került sor, hogy néhány napja Kocsis Máté, a Fidesz frakció elnöke kérte a szaldóelszámolás további fenntartását. A hivatalos terv ugyanis az volt, hogy a jövő év első napjától a háztartási méretű kiserőművek (HMKE) tulajdonosainak át kell állniuk a havonkénti szaldó-elszámolásra. Ez pontosabb elszámolás az évesnél, de éppen ezért kevesebb pénzt is hagyna a tulajdonosok zsebében. Posztjában a miniszter is arról beszélt, hogy a MEKH a lehető legrövidebb idő hozzáigazítja a jogszabályokat az új döntéshez.

A HMKE-tulajdonosok a napelemük telepítésétől számítva tíz éven át maradhatnak az éves elszámolás rendszerében, amely „minden másnál nagyobb megtakarításhoz segíti az érintett háztartásokat".

Azt viszont elvárja Brüsszel, hogy a jövő évtől bruttó elszámolás vonatkozzon a piacra lépő, új kiserőművesekre. (A miniszter nem hangsúlyozta, de az éves szaldóról a havira váltás azonban nem uniós elvárás.)

Úgy döntöttünk azonban, hogy aki ez év szeptember 7-én éjfélig még beadta a fejlesztési igényét, és 2026 január 1-ig be is fejezi a beruházását, az akkortól számítva, tíz éven át szintén az éves szaldó rendszerében lehet

– jelentette ki.

Hangsúlyozta továbbá, hogy a kormány továbbra is támogatja a családokat abban, hogy napelemeket telepítsenek, ahogyan az Energiaügyi Minisztérium is abban érdekelt, hogy új belépők érkezzenek a hazai napelem-piacra. Közeleg a napelemek tavaly átmenetileg bevezetett, hálózati csatlakozási tilalmának fokozatos kivezetése.

Itt nézheti meg Lantos Csaba bejelentését: