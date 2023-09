Norvégia mindaddig szállít földgázt Európába, amíg szükség van rá, ugyanakkor azon is dolgozik, hogy a fosszilis energiahordozók felhasználása minél előbb megszűnjön – jelentette ki pénteken Espen Barth Eide norvég környezetvédelmi miniszter.

Fotó: Ole Berg-Rusten / AFP

Véleményünk szerint stratégiailag fontos, hogy fenntartsuk a szállításokat, amíg szükség van földgázra, de mindeközben dolgozunk azon is, hogy ne legyen rá szükség, hogy földgáz helyett más energiaforrást használjunk

– magyarázta a norvég miniszter a Reuters hírügynökség által szervezett rendezvényen.

Espen Barth Eide arra számít, hogy a földgázból és kőolajból származó bevételek csökkenni fognak a norvég költségvetésben.

Túl vagyunk a csúcson, ezzel nagyon is tisztában vagyunk, és örülünk is neki, hogy a kőolaj és a földgáz szerepe fokozatosan csökken a gazdaságunkban

– hangoztatta a miniszter.

Espen Barth Eide szerint a nyugati országok felgyorsították az energiaátállással kapcsolatos terveiket az ukrajnai háború hatására. A miniszter arról is beszélt, hogy továbbra is lehetségesnek tartja, hogy a globális hőmérséklet-emelkedést 1,5 Celsius-fok alatt lehessen tartani, de ezt nagyon nehéz elérni.

Norvégia a fosszilis energiahordozók mellett a ritkaföldfémbizniszbe is be kívánna szállni. Ennek érdekében kereskedelmi méretekben mélytengeri bányászatot folytathat, ha az ország parlamentje jóváhagyja a tervet. A javaslat ellen a környezetvédők és több ország is tiltakozik, valamint a politika is megosztott.

Nem fogjuk megszavazni a kormány által előterjesztett javaslatot, hogy egy hatalmas sarkvidéki tengeri területet nyissanak meg a mélytengeri bányászat előtt

– jelentette ki a norvég Szocialista Bal (SV) szóvivője, Lars Haltbrekken.