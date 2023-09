Valami készülődik a magyar–ukrán áramkereskedelemben

Ukrajna kész közös aukciókat szervezne a szomszédos országok rendszerirányítóival annak érdekében, hogy az uniós elvárásoknak megfelelően váljanak kioszthatóvá az áram ki- és behozatalára használt hálózati kapacitások. Keleti szomszédunk rendszerirányítója, az Ukrenergo egyelőre egymaga osztja ki a kapacitásokat, de ez nem felel meg az uniós előírásoknak, egyben a magyarországi rendszerirányító szempontjainak sem.

Háborúban megsérült ukrajnai távvezeték javítása.

Fotó: Sofiia Bobok/AFP

Lépések ólomlassúsággal

A határkeresztező kapacitások első közös kiosztása az ukrán–román határt érinti, és október második felében kerül rá sor. Az ehhez szükséges napi és hosszú távú aukciók szabályait már kidolgozták.

Ezek a szabályzatok Magyarországgal, Lengyelországgal és Szlovákiával még készülnek. Az Ukrenergo ezekkel az országokkal 2024 végéig, felváltva tervez aukciókat.

A közös aukciókra az ukrán állami energia- és közműhatóság (NCRECP) egy 2020-ban született határozatban utasította az Ukrenergót, amely az előkészületekről 2022. június 17-én egyeztetett Szlovákia, Magyarország és Románia átvitelirendszer-üzemeltetőivel (TSO). A találkozón a TSO-k megállapodtak az ukrán határokon lévő államközi hálózatok kapacitásának közös, koordinált elosztásáról a Joint Allocation Office (JAO) elektronikus aukciós platformja alapján. Később a lengyel TSO csatlakozott ehhez a döntéshez. Az ukrán és a román TSO ezenfelül arról is megegyezett, hogy közösen osztják el a két ország határán lévő hálózatok kapacitását, mégpedig az Ukrenergo elektronikus aukciós platformján. Ehhez a döntéshez később a moldovai TSO is csatlakozott.

Az allokációs platform kezelője csütörtökön bejelentette, hogy megindította a konzultációt az ukrán határokon történő rövid távú szállításokhoz szükséges kapacitások elosztásáról. Lépését az Európai Energia-nagykereskedők Szövetsége (EFET) üdvözölte, de voltak kifogásai is. A JAO ugyanis az ukrán–lengyel, az ukrán–szlovák és az ukrán–magyar határon készül közös aukcióra, de az ukrán–románon, az ukrán–moldávon és a román–moldávon nem. Ezért az EFET felszólította, hogy ezeket a határokat is vegyék figyelembe a közös aukciók szervezésekor.

Minden partnernek jár a napi kapacitás

Az EFET azt is nehezményezte, hogy az ukrán fél napi kapacitást csak a lengyel, a magyar és a szlovák határán osztott ki, ez a lépés pedig aláássa a napi átviteli jogok értékét. Ezért a szervezet felszólította az átvitelirendszer-üzemeltetőket, hogy foglalkozzanak minden lehetséges korláttal, és minden határon szervezzenek napi aukciót.

„Szlovákiába és Moldáviába jelenleg is szállít áramot Ukrajna a hivatalos uniós statisztikák szerint, a baj az, hogy nem tudjuk, milyen állapotban van az ukrajnai áramrendszer” – válaszolt a Világgazdaságnak a fenti hír kapcsán Balogh József energiaszakértő. Azért tudunk keveset, mert az ukrajnai háború kitörése után Ukrajna biztonsági megfontolásból leállt számos, elsősorban az energiatermelésre vonatkozó adatközléssel.

A transzparencia zéró lett, márpedig az átláthatóság alapvető feltétele az együttműködésnek.

Magyarország az említett közös aukció hiánya miatt ellenállt az Ukrajnából történő áramimportnak – idézte fel a szakember. Az uniós előírás szerint ugyanis egy határon csak egy aukció tartható, vagyis nem fogadható el, hogy a kapacitásokat egyedül az ukrán fél ossza ki, a szomszédos TSO bevonása nélkül. Lengyelországba is ugyanebből az okból nem tudnak exportálni az ukránok, holott abba az irányba megindult tavaly a kivitelük.

Nem tudni, honnan kap lökést az áramkereskedelem

Ráadásul a legfontosabb kérdésre, arra, hogy az ukrán aukciós terv mennyiben jó hír a hazai áramkereskedők számára, Balogh József nem tudott sok jót válaszolni. „Még azt sem tudjuk, hogy a közös aukció után az ukránok exportálni akarnak-e Magyarországra, vagy importálni innen. Ez a bizonytalanság pedig tovább növeli azt a zűrzavart, ami miatt nem tudható, hogy hogyan alakul majd a villamos energia ára a magyar HUPX-en. Nem tudjuk, hogy áramtöbblet lesz-e, vagy hiány, mert a hatalmas Ukrajna esetleg minden áramot kiszív az országból. Mindennek a tetejébe a 2024-es dátum alapján Magyarország egyébként is a by the way listán van az ukránoknál.”