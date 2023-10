Az olajár lejtőjén csúszott le a hazai üzemanyag ára

Az az igazság, hogy mindenki piaci trendeket követett – válaszolt a Világgazdaságnak Egri Gábor, a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke, akit a lapunk arról kérdezett, hogy a kis hazai töltőállomások hogyan és miért alakították az áraikat közelmúlt időszakban.

Az üzemanyagok ára együtt mozog a nyersolajéval és termékjegyzésekkel.

Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló

Mint rámutatott, ha az olajárak, a jegyzésárak csökkennek, akkor esnek az üzemanyagárak is, amelyek az előbbiekkel szinkronban mozognak. A szakember szerint a Molnak minimális az a játéktere, amellyel a benzin és a gázolaj árát alakíthatná. A kormánynak viszont lenne erre lehetősége, például az érintett termékek áfájának csökkentésén keresztül.

„Az elmúlt hetekben drasztikus jegyzésár-csökkenéseket láttunk az olaj és az üzemanyagok piacán is. Most viszont emelkednek az olajárak, míg az üzemanyagárak stagnálnak, meglátjuk, mi lesz a folytatás” – közölte. A bizonytalanságot erősíti, hogy a helyzet másodpercenként változik, ráadásul a múlt szombat óta a Közel-Keleten, Izraelben kialakult sajnálatos helyzet is befolyásolja az olajárakat.

Egri Gábor arra számít, hogy a válság esetleges kiterjedése esetén drasztikus olajemelkedés jöhet.

Megtorpant az új üzemanyagkutak létesítése

A szakembert arról is faggatta a Világgazdaság, hogy az elmúlt hetek üzemanyagár-esésének köszönhetően nőtt-e a szervezet által képviselt kis, úgynevezett fehér kutak forgalma. Ennek kapcsán azt hangsúlyozta Egri Gábor, hogy ez a kereskedői kör továbbra sem szerezte vissza a 2021-es piaci részesedését és az értékesítés volumenét sem. Emlékeztetett, hogy az árstop idején a biztos ellátást ígérő, nagy forgalmazók elvitték a kisebb versenytársak vevőit. Ezek nem is szerezhetők vissza, mert egy-két éves szerződéseket kötöttek. Igaz, ki nem estek kis forgalmazók a piacról, de nem is nyílnak új kutak, vagy csak nagyon kevés.

A forgalmazók komolyabb beruházások helyett inkább csak a meglévő hálózatukat csinosítják, javítják, modernizálják, miközben az elmúlt években folyamatosan adtak át új kutakat, és jelentek meg új piacra lépők is. Ez igaz a nagyobb és kisebb kúthálózatokra egyaránt.

Rendben az ellátás, bőséges az üzemanyagimport

Az árstop idején akadozott a töltőállomások üzemanyag-ellátása is, de a szakembertől kapott válasz szerint e téren most nincs mitől tartani. „Az import folyamatos, több csatorna működik, különböző finomítókból különböző kereskedőkön át érkezik az üzemanyag. Nagyon fontos, hogy fenn is maradjon a kialakult piaci diverzifikáció. Ha ugyanis bármi történik a Mol Ukrajnán keresztüli olajellátásával, a többi forrás még alternatívát jelent az ország számára” – mondta.

Viszont amennyiben az importot kilőjük, korlátozzuk árstoppal, vagy bármilyen adminisztratív eszközzel, akkor akkor az azt is jelenti, hogy az ország ki van szolgáltatva bármi olyan eseménynek, ami egy háborús övezetben megtörténhet. Ilyen esemény lehet az olajvezeték vagy az átemelő állomások megsérülése.

Bár a töltőállomásoknak van saját tárolójuk is – ezek föld alatti, föld feletti, vagy a kettő kombinációjával kialakított tartályok –, de ezek a 20-100 köbméteres létesítmények csak néhány napi, legfeljebb e értékesítéshez szükséges mennyiséget tárolnak.