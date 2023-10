Naperőműpark építésébe fogott Tápiószelén a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. A 2 megawatt (MW) névleges teljesítményű létesítmény szerkezete a tervek szerint már áll 2023. végén, az áramtermelés pedig 2024. második negyedében indulhat.

Gál Gergely, a Ganz Kft. ügyvezető igazgatója a beruházás hivatalos indításán. Fotó: gwc.hu

Akkortól a gyáregység energiaszükségletének jelentős részét megújuló energiaforrásból előállított áram szolgáltatja. Egyébként földgázból is jóval kevesebbet szeretne vásárolni. A három hektáras területen indított beruházásra a Ganz mintegy 11 millió euróba kerülő energiafelhasználás-optimalizáló programja keretében kerül sor, célja az üzem energiahatékonyságának javítása. A program során további energetikai fejlesztésekre is sor kerül. A program részeként a Ganz a termelési folyamatainak energiahatékonyságát és a termelési folyamatban a megújuló energia hasznosítás mértékét is javítani kívánja, valamint a transzformátor- és a forgógépgyár épületeinek energiahatékonyságát is növeli. Az új, korszerű gépészeti megoldások telepítése mellett a társaság hőszigeteléssel kívánja tovább csökkenteni gázfelhasználásának mennyiségét. A program megvalósításával az év végéig közel 40 százalékkal szeretné csökkenteni a széndioxid-kibocsátását. Fenntarthatósággal kapcsolatos céljai megvalósításához a vállalat közel 1,9 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapott a Gyármentő Program keretében, amely a nagyvállalatok számára nyújt támogatást energiahatékonysági és energiatermelő beruházásokhoz. A Külügyminisztériummal aláírt támogatási szerződése a nemzetközi versenyképességét is támogatja.

Pont jól jött a naperőmű-csatlakozási boom

A Ganz – amely az elmúlt 3 évben jelentős változáson ment keresztül – transzformátort és forgógépet (motorokat, generátorokat) gyárt Tápiószelén, ezzel az érintett termékek európai piacának meghatározó szereplője. Termékei egyedi tervezésűek és gyártásúak, így magas hozzáadott értéket képviselnek, és elsősorban exportra készülnek. A vállalat 2022. évi árbevétele 43 millió euró volt, míg a 2023-as várhatóan meghaladja a 70 millió eurót. Közleménye rámutat, hogy az Európai Unióban a megújuló energiaforrásokkal termelt áramnak a villamosenergia hálózatba juttatásakor felmerülő hálózati csatlakozási és rendszerrugalmassági igények következtében felerősödött a kereslet a transzformátorok iránt.

Ennek köszönhetően a Ganz már most lekötötte teljes 2024. évi gyártási kapacitását és 2025. évi gyártási kapacitása felét.

A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. 2020-ban alakult, és miután a CG Electric Systems Hungary Zrt.-vel szemben 2020 júliusában felszámolási eljárás indult, a társaság nyilvános aukció keretében megvásárolta a tápiószelei Ganz-gyárat és az ahhoz tartozó eszközállományt, továbbá munkaszerződéseket kötött a társaság közel 300 korábbi munkavállalójával. A reorganizáció eredményeként a vállalat megerősödve, több mint 15 év után újra 100 százalékos magyar tulajdonba került. Tápiószelei gyárában több mint 350 munkavállalót foglalkoztat, ezáltal a régió egyik legjelentősebb munkaadója.