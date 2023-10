A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) és csatlakozó partnerei idén is különleges helyszínekkel és egyedülálló programokkal várják az energetika iránt érdeklődőket október 27-én, az erőművek éjszakáján, amelyre már lehet regisztrálni. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Sajnos egy éjszakába több erőmű nem fér bele.

Fotó: AGDutkay Peter

Az egyes helyszínekre mától lehet regisztrálni. A látogatók ezen a napon betekintést kaphatnak az erőművekben, a fűtőművekben, a víziközmű-szolgáltatóknál és a hulladékfeldolgozóknál zajló munka kulisszatitkaiba. Scherer Zsolt, a MEKH szóvivője a Veolia – Budapesti Erőmű Zrt. Kelenföldi Erőművébe szervezett beharangozó sajtótájékoztatón elmondta: „Az energia- és távhőtermelés, valamint a közműszolgáltatások működésének bemutatásán keresztül szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy környezetünk védelme érdekében érdemes tudatosan bánni erőforrásainkkal. A hatékony és környezettudatos energiafelhasználás egyik kulcsa a szemléletváltás. Ezt a szemléletváltást segítheti, ha megismerjük a villamos energia, a távhő vagy például a tiszta víz előállításának műszaki hátterét.”

Országszerte közel 70 érdekes és nem mindennapi élményeket kínáló helyszín nyitja meg kapuit a szélesebb közönség előtt is.

Az erőművek éjszakáján a látogatók szakértő idegenvezetők segítségével ismerhetik meg a felkeresett létesítményben zajló munka érdekességeit és a berendezések működését.

A hatalmas népszerűségnek örvendő rendezvény minden évben több ezer látogatót vonz. A szervezők az idén is hasonló érdeklődésre számítanak, ezért a népszerű helyszínekre érdemes minél hamarabb regisztrálni.

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) idén is az erőművek éjszakájával egy napon rendezi meg a távhőszolgáltatás napját. A sajtótájékoztatón Orbán Péter, a MaTáSzSz főtitkára felhívta a figyelmet, hogy ezen a napon a távhőszolgáltatók is bepillantást engednek a kulisszák mögé, hogy az érdeklődők megismerhessék az otthonaik melegéről gondoskodó szolgáltatók tevékenységét. A szakmai programok mellett közösségi, fenntarthatósági programok sokasága is várja a látogatókat.

A sajtótájékoztató helyszínén, a Veolia – Budapesti Erőmű Zrt. Kelenföldi Erőművében is színes lesz a kínálat. „Október végén megmutathatjuk az érdeklődőknek azt a munkát és elkötelezettséget, melyet nap mint nap azzal a céllal végzünk, hogy tiszta és megbízható energiával szolgáljunk ügyfeleinknek” – emelte ki beszédében Humenyik Zsolt, a Veolia Zrt. Budapesti Erőművek igazgatója.