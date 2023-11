Tiszta energiaforrásnak számít a természetben fellelhető hidrogén, és több is van belőle, mint eddig gondoltuk. Olcsóbbnak is ígérkezik ez a hidrogén a megújuló energiaforrással vízbontással előállított zöld hidrogénnél, a nem zöld hidrogénnek pedig szinte nincs is keresnivalója az energiatárolásban és -termelésben.

A fehér hidrogén kinyerése kevés környezeti kockázattal jár.

Ráadásul az Euronews arról számol be, hogy a Föld hatalmas mennyiségű, kinyerhető, természetes hidrogént tartalmaz. Az év elején ezzel kapcsolatban egy franciaországi felfedezés keltett izgalmat, majd a svájci kutatások vezettek eredményre a tavasszal Graubünden kantonban, a nyáron pedig a valais-i sziklák lerakódásaiban folytatták a keresést.

Jól hangzik, de a piacképesség még odébb van

Ám a lap rögtön sorra vette a problémákat is.

Ezek egyike a kőzetből kiszabaduló, légkörbe kerülő hidrogén üvegházhatása, de ez a lap által idézett szakértő szerint nem olyan jelentős környezeti kockázat, mint azt egyesek hiszik. Az austini Texasi Egyetemen végzett kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a diffúz hidrogénkibocsátás közvetetten meglehetősen csekélyen hat a globális felmelegedésre a többi üvegházhatású üvegházhatáshoz képest.

A hidrogén szállítása során azonban nem a szivárgás az egyetlen probléma. Gáz formában sok helyet foglal el, és csak –253°C-os hőmérsékleten válik cseppfolyóssá, amely megfizethetetlenül drága lehet.

Hiányoznak a hidrogén csővezetékei és elosztórendszerei is. A fosszilis tüzelőanyag-ipar abban reménykedik, hogy a hidrogén előbb-utóbb a meglévő infrastruktúrán, például gázvezetékeken keresztül is át tud haladni. A tudósok azonban azt mondják, hogy a hidrogén korrodálhatja a fémcsöveket, és repedéshez vezethet. A Világgazdaság ennek kapcsán beszámolt az FGSZ Földgázszállító Zrt. hidrogénszállítási kezdeményezéséről, ahogyan a közép-európai hidrogénfolyosóra vonatkozó elképzelésről is.

Végül a hidrogénmolekulák nemcsak sokkal kisebbek és könnyebbek, mint a metánéi, így nehezebb visszatartani őket, de sokkal robbanékonyabbak is, mint a földgáz, ez pedig biztonsági aggályokat vet fel.

Emellett a hidrogénszivárgások nyomon követésére szolgáló technológia hiánya miatt ez komoly vakfolt lehet.

A Science magazin szerint ezek néhány okai annak, hogy a hőszivattyúk és az akkumulátoros elektromos járművek győztek a hidrogén alapú alternatívákkal szemben. A hidrogén üzemanyag jobban használható a nehéz tehergépjárművekben, valamint az acél- és a vegyiparban.

Fehér hidrogén van bőven, de részben elérhetetlen helyeken

A fehér hidrogén használatának lehetősége 2012-ben merült fel, amikor Maliban egy évtizedekkel korábban fúrt kútról kiderült, hogy szinte tiszta természetes hidrogént bocsát ki. Azóta a geológusok egyre gyakrabban kísérleteznek e gáznak a földfelszín alól történő kivonásával. Úgy gondolják róla, hogy víz és ásványi anyagok reakciója során keletkezik. Ráadásul folyamatosan, szemben a fosszilis földgázzal, amelynek keletkezéséhez évmilliókra van szükség.

Egyelőre mégsem világos pontosan a fehér „hidrogénlerakódások” keletkezésének módja, az pedig pláne nem, hogy kereskedelmileg hasznosítható-e. Mindenesetre startupok és tudósok vizsgálják ezt a lehetőséget.

Michael Webber, a Texasi Egyetem energiaforrások professzorának közlése szerint a legtöbb természetes hidrogén valószínűleg elérhetetlen tengeri helyeken található. Ilyen lelőhelyeket már felfedeztek Ausztráliában, Kelet-Európában, Franciaországban, Ománban, Spanyolországban és az Egyesült Államokban, valamint Maliban, Nyugat-Afrikában.

Májusban a talaj metánszintjének vizsgálata során nagy mennyiségű természetes hidrogénlelőhelyet fedeztek fel Franciaország Lotaringia régiójában. Jelenleg mélyítik az érintett fúrásokat, hogy kiderítsék a hidrogén mennyiségét, amelyet most 46 millió tonnára becsülnek. Közben a Spanyolország északkeleti részén kutató Helios Aragón azt jelezte, hogy egy több mint egymillió tonnás hidrogénlelőhelyet talált, ahol jövőre kezdené meg a kutatófúrást. A zöld hidrogén jelenleg nagyjából 5 euróba kerül kilogrammonként, a fehér pedig 0,50 euróba a Science Magazin szerint.