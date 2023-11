Máris módosult – de nem a magyar érdekeknek megfelelően – az a bulgáriai törvény, amely megawattóránként 20 levás energia-hozzájárulást fizettet azokkal a kereskedőkkel, amelyek oroszországi gázt továbbíttatnak a bulgáriai gázrendszeren keresztül.

Fotó: AFP

Az adóhatóság nyerte meg a feladatot

Az új döntés szerint nem a rendszer-üzemeltető Bulgartranszgaznak, hanem a nemzeti adóhivatalnak kell beszednie a plusz tranzitdíjat. E szándék egyébként már sejthető volt a Világgazdaság azon korábbi értesülése alapján, hogy az adóhatóság a fizetési kötelezettség másnapján megjelenik azoknál a gázkereskedőknél, amelyek felmentést kértek a kötelezettség alól. Úgy tudjuk, hogy a Bulgartranszgaz köteles lesz (a beszámolási időszak utáni hónap 5. napjáig) tájékoztatni a vámhatóságokat a tranzitcélú földgáz behozataláról vagy átadásáról, felhasználónként.

A Novinite mindazonáltal felveti: nem tudni, hogyan lehet majd az orosz gáz legnagyobb kereskedőjét, az orosz Gazpromot fizetésre bírni. Igaz ugyan, hogy a maguktól nem fizető, de fizetésre kötelezett társaságok bankgaranciája lehívható, az viszont nyitott, hogy a Gazprom számláján van-e annyi, a bolgár fél által hozzáférhető pénz, amennyi fedezné a plusz tranzitdíjat. Arról pedig egyelőre nem érkezett hír, hogy a társaság magától fizetni akarna. Az, hogy a Gazprom fizet, vagy nem, Magyarország és más, bolgár területen át gázt vásárló országok számára azért fontos, mert a magyar (és más) piacra várt szállítmány után

nem a vevő ország kereskedőjének, hanem a szállíttatónak, a Gazpromnak kell fizetnie.

Amely persze a megnövekedett szállítási költségét nyilván továbbhárítja a vevőjére. Így azután több mint érhető – kézenfekvő – a magyar diplomácia tiltakozása, ellenállása.

Méltó magyar válasz lesz az „ellenséges bolgár lépésre”

„Magyarország és Észak-Macedónia koordináltan lép fel a bulgáriai tranzitdíjak emelésének ügyében” – idézi az MTI Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki erről észak-macedón kollégájával, Bujar Oszmanival Szkopjéban állapodott meg. Mint mondta, senkinek semmilyen joga nincsen arra, hogy veszélyeztesse egy másik ország energiaellátásának biztonságát.

„Ezért Bulgária legutóbbi lépése, amellyel ultimátumszerűen megemelte a Magyarországra, Szerbiába és Észak-Macedóniába szállítandó földgáz tranzitdíját, ellenséges lépés” – közölte, nehezményezve, hogy a döntést Szófia ráadásul minden egyeztetés nélkül hozta meg.

Jelezte továbbá, hogy Magyarország természetesen készen áll arra, hogy az európai uniós keretek között megadja a kellő súlyú választ erre az ellenséges lépésre. A miniszter arról is beszélt, hogy haladéktalanul fel kell gyorsítani az EU bővítését, aminek az is része, hogy minél előbb meg kell kezdeni a valódi tárgyalásokat Észak-Macedóniával is.

Bujar Oszmani a bulgáriai tranzitdíjak megemelését illegális adónak minősítette, amely nem áll összhangban az európai uniós szabályokkal, s ellentétes a kontinens gazdasági érdekeivel. Aláhúzta, hogy fontos az összehangolt közös fellépés ezen a téren, valamint az ügy megvitatása az EU-val. A Novinite cikke szerint Bulgartranszgaznak egyébként nagy szüksége van a pluszbevételre – mutat rá a Novinite –, hiszen 250 millió levával tartozik a bolgár államnak. E tartozás Zsecso Sztankov volt energiaügyi miniszterhelyettes szerint behajthatatlan.