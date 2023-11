Több fejlesztendő terület és az azokhoz szükséges korrekciós intézkedések is szerepelnek abban a koncentrált szakértői felülvizsgálatban (topical peer review, TPR), amely Magyarország négy nagy nukleáris tűzvédelmi létesítményének tűzvédelmi állapotát véleményezte.

A vizsgálat kiterjedt a kiégett kazetták átmeneti tárolójára is. Fotó: Világgazdaság

A tagországok beleírhatnak egymás jelentéseibe

Az Európai Unió nukleáris biztonsági irányelve szerint ugyanis hatévente tematikus, azaz egyes szakmai területre koncentráló szakértői felülvizsgálatot kell végrehajtani minden, nukleáris létesítményeket üzemeltető tagállamban. Az első ilyen, 2017-es felülvizsgálat fókuszában az öregedéskezelés állt, a mostaniban a tűzvédelem – tette közzé az Országos Atomenergia Hivatal (OAH).

A tagállamoknak nemzeti jelentést kell készíteniük a nukleáris létesítményeik tűzvédelmi értékelése után, majd azt be kell nyújtaniuk az illetékes uniós szerveknek. A tagállamok ezután felülvizsgálják egymás jelentéseit, azokhoz bárki észrevételeket fogalmazhat meg, és kérdéseket tehet fel. Az EU szakértőket is bevon a jelentések vizsgálatába. A felülvizsgálat eredményeit 2024-ben egy konferencián mutatják be.

A felülvizsgálat célja az adott területen a tagállami szabályozás átvilágítása, az esetleges problémák és a jó gyakorlatok azonosítása, a létesítményi üzemeltetési tapasztalatok megosztása.

Magyarországon a vizsgálat

a paksi atomerőműre,

a kiégett kazetták átmeneti tárolójára,

a budapesti kutatóreaktorra, valamint

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatóreaktorára terjedt ki.

A felülvizsgálat önértékelését mindegyik létesítmény elvégezte, és megküldte jelentését az OAH-nak. Az OAH a jelentéseket felülvizsgálta, majd ezek felhasználásával és saját értékelése alapján elkészítette a nemzeti jelentést.

Mindig van hová előrelépni a tűzvédelem terén

Az önértékelés kapcsán a következő fő eredményeket ismertette az OAH: