Oroszország és Venezuela erősíti és kibővíti gazdasági kapcsolatait, mindenekelőtt az energiaipar terén. Az ezeket rögzítő megállapodásokról – amelyek az egy hónapja tartott kormányközi tárgyaláson született döntéseken alapultak – Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken számolt be a TASZSZ hírügynökség közlése szerint venezuelai kollégája, Yván Gil Pinto társaságában.

Öt orosz-venezuelai olajtermelő működik, de lesz még több is.

Fotó: Getty Images

A két ország számos projektet indít az olajtermelésben, a gázmezők fejlesztése területén, de a mezőgazdaságban, a gyógyszeriparban, a kommunikáció, az űrkutatás és az új technológiák területén. Szergej Lavrov elmondta továbbá, hogy közvetlen légi járatok segítik a közlekedést Moszkva és Caracas, valamint számos orosz város és a venezuelai üdülőhely, a Margarita-sziget között. A légi járatok segítik az Oroszországból Venezuelába irányuló turistaforgalmat, az üzletemberek kapcsolatépítését, de a szélesebb körű együttműködést is, például kulturális és humanitárius területen.

Felfutóban az orosz olajtermelés Venezuelában

Persze a partnerség erős volt már azt megelőzően is, hogy az Egyesült Államok a közelmúltban ideiglenesen feloldotta a Venezuela elleni embargót. A TASZSZ már júliusban azt írta, hogy az idén az egyik orosz-venezuelai olajipari vegyesvállalat 95 százalékkal növelte a termelését, de az év végéig mind az öt orosz-venezuelai olajtermelő növekedésről fog jelenteni. Minderről az ország olajminisztere, Pedro Rafael Tellechea számolt be Moszkvában Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettesnek és Nyikolaj Sulginov energiaminiszternek. Ám akkor állítólag még nem volt szó új projektekről, mindössze áttekintették az aktuális helyzetet, és az októberi kormányközi tárgyalásra készültek. Venezuela az akkori tervei szerint 2023 végéig napi egymillió hordóval tervezte növelni az olajtermelését, és 60 százalékkal az olajexportját.

Közvetítőkön keresztül árul a PDVSA

Bő egy hete a Reuters már azt tette közzé, hogy miután az USA enyhítette a Venezuelát sújtó olajszankciókat, a dél-amerikai országtól elkezdtek a világ olajkereskedői olajat vásárolni, de közvetítőkön keresztül. Például a Trafigura és a Gunvor Group globális kereskedők is kevéssé ismert közvetítőkkel dolgoznak, de az ügyleteket a venezuelai állami PDVSA vállalat hagyja jóvá. A konstrukció a hírügynökség feltételezése szerint nem a kereskedők, hanem a PDVSA kezdeményezése.

A Trafigura röviddel a szankciók enyhítése után máris hajót bérelt fűtőolaj szállítására, pályázatot írt ki 1 millió hordó fűtőolajra, majd a pályázat eredménye alapján szerződött a Romániában bejegyzett közvetítővel, a Ke Lo Ke Mgmt-vel.

A Reuters nem tudja, hogy a Trafigura végül megkapta-e ezt az 1 millió hordó olajat, de azt igen, hogy a bérhajója már berakott 100 ezer hordó fűtőolajat a cardoni finomítóból, és további 300 ezer vár berakodásra.

A Gunvor eközben ajánlatot tett az amerikai finomítóknak 2 millió hordó venezuelai eredetű nehézolaj vásárlására. A PDVSA állítólag e-mailekben kínál olajat az általa kiválasztott vállalatoknak, miközben üzemanyagimportot kér. A PDVSA korlátozta azon hajózási ügynökségek listáját is, amelyek rakodhatnak kikötőiben. Az eladott olajra előleget kér.

Szijjártó Péter gyorsan Caracasba repült

A venezuelai olajpiaci fejlemények Magyarország lehetséges importja szempontjából, tehát közvetlenül is fontosak. Azt nem tudni, hogy magyar olajvállalat is kapott-e ajánlatot a PDVSA-tól, de arról már beszámolt a Világgazdaság, hogy Szijjártó magyar külügyminiszter egy hete kőolaj- és LNG-szállításról tárgyalt Caracasban. A miniszter jelezte, hogy Magyarország ki kívánja használni a venezuelai szankciók feloldásának pillanatát, az olaj- és LNG-vásárláson felül pedig magyar olajipari technológiát is eladna Caracasnak. Szijjártó Péter előzőleg Guatemalában járt.