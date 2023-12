A tengeri áruszállítás reformját jelentheti egy folyékony sóolvadékos tóriumreaktorral hajtott konténerhajó, amit Kína épít. A tervek szerint a kínai hajó a világ legnagyobb óceánjárója lehet, ha megépül.

Fotó: AFP

Az óriási, innovatív hajót egy sóolvadékos atomreaktor hajtaná, amihez egy tórium nevű radioaktív fémet használhatnak. A tórium bőségesen fellelhető Kínában és a beszerzése meglehetősen olcsó.

A tervezett hajó akár 24 ezer szabványos konténert is képes lehet szállítani egy időben

– írta meg a South China Morning Post.

A South China Morning Post azt írta, hogy a jelenlegi óceánjáró hadihajókat uránnal működtetett atomreaktorok hajtják. Ezzel szemben a tórium egy könnyebben kezelhető fém, amit így sokkal biztonságosabban lehet használni.

A tórium atomreaktorok előnyeit már az 1960-as években felismerték. Többek között Robert Oppenheimer és Teller Ede is amellett érvelt, hogy a tórium alapú atomenergia felhasználására kell átállni – erről a Szegedi Tudomány Egyetem is írt. A technológia azonban túlságosan összetett, így az évtizedek során az országok sorra álltak le a fejlesztésével. Egyedül Kína tartotta fenn a tórium erőművek kutatását és 2023 elején működésbe is állították az első tórium alapú, folyékony sóolvadékos reaktort a Góbi-sivatagban. A projektben résztvevő kínai tudósok szerint az ilyen reaktorok előnye, hogy könnyen telepíthetőek szinte bárhová. Ez azt jelenti, hogy akár hajókon is felhasználhatók. Emellett a reaktorok alapvetően kis méretűek, így pedig széles körű a felhasználhatóságuk.

Fotó: AFP

Ennél többet viszont nem lehet tudni a technológiáról, mivel Kína titkosította a kutatási anyagokat. Ennek vélhetően a katonai felhasználás miatt van jelentősége.

A már említett konténerhajót, ami a KUN-24AP nevet kapta, egy ilyen tórium meghajtású, olvadt sóolvadékos reaktor működteti majd. A szakértők szerint az, hogy Kína felfedte a hajó terveit, azt jelenti, hogy a technológia kész lehet a széles körű használatra.

A DNV Classification Society – az egyik vezető nemzetközi hajózási testület – már nemzetközi tanúsítványt adott a tervnek, ami növeli a nemzetközi vásárlók bizalmát a formatervezés megvásárlásával és használatával kapcsolatban.

Az éghajlatváltozásra és az energiatakarékossági követelményekre reagálva a Jiangnan Shipbuilding aktívan kutatta a konténerhajó-modelleket és az energiarendszer-megoldásokat. Az új hajómodell az atomenergiát tiszta energiaforrásként használja, és egy nemzetközileg fejlett, negyedik generációs megoldást alkalmaz. A szupernagy nukleáris konténerhajók javasolt tervezése valóban „nulla kibocsátást” fog elérni az ilyen típusú hajók működési ciklusa során

– írta a Maritime Chine folyóirat.

Japán, az Egyesült Államok és Dél-Korea már elkezdett hasonló technológiával felszerelt hajókat tervezni, de ezek az elképzelések alapvetően kisebb méretű hajókat jelentenek. A kínai KUN-24AP ezzel szemben sosem látott méretű lehet.

A kínai hajóipar az elmúlt években gyors fejlődésen ment keresztül és 2023-ban az új hajómegrendelések több mint 60 százalékát kínai cégek kapták. Ezeknek a megrendeléseknek a nagy része olyan teherhajókat jelent, amik cseppfolyósított földgáz szállítására alkalmasak.