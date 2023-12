Az orosz Gazprom nemcsak azért nem fizeti ki a bolgár vámhatóságnak a Bulgartranszgaz által kirótt energia-hozzájárulási díjat, mert azt jogszerűtlennek tartja, hanem mert beérőben lehetnek az ügyhöz kapcsolódó bolgár–orosz tárgyalások, és van Bulgáriának további szempontja is.

A Lukoil burgaszi, Nyeftohim finomítójának eladása lehet a megoldás.

Fotó: Lukoil

Magyarország is szavaz majd Bulgária schengeni belépéséről

Bulgária ugyanis elhalasztja a megemelt tarifák bevezetését az Oroszországból érkező gáztranzit esetében, hogy csatlakozhasson a schengeni övezethez – írja a Focus című bolgár lap az ország parlamenti koalíciós vezetőinek közlésére hivatkozva. Egyikük szerint egyelőre azért nem érvényesítik a büntetővámokat, mivel e vitatott díj miatt az ország lecsúszhat a schengeni övezetbe való belépésről. Egy másik vélemény szerint az ország az Európai Bizottságtól remél egy olyan „büntető” mechanizmust az orosz gázra, amelyet majd Bulgária sietve alkalmaz.

Mint a Világgazdaság is beszámolt róla, Szófia október 13-tól egy megawattóránként 20 levás (körülbelül 10 eurós) díjat vezetett be, az intézkedést élesen bírálta az orosz gázt vásárló Magyarország, Észak-Macedónia és Görögország. Görögország és Magyarország azért fontos – mutat rá az Oilcapital –, mert ezek az országok is szavaznak majd Bulgária schengeni zónába való belépéséről.

Bolgár kézbe kerülhet a Lukoil burgaszi finomítója

Bulgária egy másik pályán is remél nyerni a tranzitdíj be nem hajtásáért cserébe. Meg szeretné venni a Lukoil bulgáriai érdekeltségét, amelyet az orosz anyavállalat el akar adni, miután annak működését Bulgária – szintén egy őszi döntéssel – megnehezítette, szinte el is lehetetlenítette.

Az elmúlt napokban több olyan hivatalos bolgár bejelentés is elhangzott, amelyek szerint a bulgáriai Lukoilt Bulgária szerint átlátható, szakmai befektetőnek kell eladni, nem pedig offshore cégnek. Piaci vélemények szerint, ha Bulgária megvásárolhatja a Lukoil ottani hálózatát, de mindenekelőtt a burgaszi olajfinomítóját, akkor akár el is felejti az energia-hozzájárulási díjat.