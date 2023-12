Több mint 320 millió állítólagos tartozásáért perli a Gazprom az orosz gázzal kereskedő, horvátországi PPD gázkereskedő társaságot, amelynek magyarországi leányvállalata tavaly 41,3 milliárd dolláros árbevételt ért el.

A PPD a térség egyik jelentős földgázkereskedője

Fotó: PPD-Energija

Horvátországon kívül más országokban is pert indított a Gazprom Export a PPD ellen – írja az index.hr, amely döntően a helyi Forbest idézi. Az orosz társaság az eszéki kereskedelmi bíróságon beadott panaszában azt állítja, hogy a PPD cég nem fizette ki a 2022. szeptemberében és októberében szállított gázt, és más olyan kötelezettségeit sem teljesítette, amelyet a 2017-ben vállalat a Gazprom Exporttal kötött szerződésében. Az ügy a bécsi választottbíróság elé került.

A magyar piacra is sok gázt hozott tavaly a PPD

A PPD a 2017-es szerződéssel egy 10 éves szerződéses kapcsolatot létesített a Gazprom oroszországi központjával, előtte a Gazprom svájci leányvállalatától vásárolt. Magyarországi szerepe akkor erősödött meg, amikor 2021-ben megszűnt a Gazprombank tulajdonában lévő Centrex Zrt., amely előtte éveken át orosz gázt adott el a magyarországi versenypiacon. (A társaság közvetlenül a bécsi Centrex ellenőrzése alatt állt, amely a térségbe több, a magyarországihoz hasonló közvetítőcége működött.)

A 2014-ben alapított PPD Hungária Kft. 2021-ben 19,7 milliárd forintos árbevételre tett szert, tavaly már 32,4 milliárdosra. Az utóbbi tétel negyede exportból származott. Egyelőre nyitott, hogy hogyan érinti a további magyarországi tevékenységét az anyavállalata és a Gazprom Export közötti per. Az viszont tudott, hogy a horvátországi vállalat a múlt év elején egy más ügyben hibázott Magyarországon. A PPD neve néhány napja, továbbá májusban más hazai sajtóhírekbe is bekerült.

PPD: teljesítjük minden szállítási kötelezettségünket

A horvát lap felidézi, hogy a PPD a horvátországi gázpiacot szerint az Ukrajna elleni orosz agresszió kezdetekor még a 2017-es szerződés feltételei szerint látta el orosz gázzal, de 2022. októberben már nem. Az okokról a cég üzleti jelentéséből csak annyi derül ki, hogy a cég „döntőbírósági vitát” folytat. E vita tényét a PPD megerősítette a Forbesnak, hozzátéve, hogy számos más európai energiacég is választott bírósághoz fordult részben a Gazprommal kötött szerződés kapcsán, részben az Oroszországgal szembeni uniós szankciók miatt javasolt megváltozott üzleti feltételek miatt. Hangsúlyozták viszont, hogy az eljárás eredménye nem érinti a vállalkozás működését, hiszen diverzifikált ellátása miatt a PPD maradéktalanul és nehézségek nélkül teljesíti minden szerződéses kötelezettségét.

Más szóval: teljesen lecserélte a Gazprom gázát más forrásokra.

A rubelben történő fizetésen csúszott el a dolog

Ám a Forbes Hrvatska úgy tudja, hogy a külföldön folyó választottbírósági eljárásoktól függetlenül a horvát igazságszolgáltatás is foglalkozik a Gazprom és a PPD kapcsolatának megszüntetésével. Ugyanis miután a PPD nem fizette ki rubelben a 2022 szeptemberére és októberére szállított gáz egy részét, ahogyan azt Vlagyimir Putyin orosz elnök március 31-i rendelete után a Gazprom kérte, a Gazprom megkísérelte lehívni a PPD-nek az ügylethez kapcsolódó bankgaranciáját, amit azonban a PPD kérésére az eszéki Kereskedelmi Bíróság megakadályozott. A PPD azzal érvelt, hogy a Gazprom lépése és a rubelben történő fizetés követelése egyoldalú lépés volt, miközben a PPD novemberben megkísérelt euróban fizetni (november 23-án több mint 131 millió eurót, november 28-án pedig több mint 215 milliót), de állítólag sikertelenül. (Ennek kapcsán egyébként sokakban felmerülhet a kérdés, hogy a Gazprom Export nem indít-e pert más, olyan vevői ellen is, amelyek szintén nem fizettek rubelben, illetve nem lehetett tőlük lehívni a megfelelő nagyságú bankgaranciát. A nagy horvát energiavállalatokra mostanság rájár a rúd: a napokban menesztették a horvát állami energiaipari csoport, a HEP vezérét.)

A Gazprom éppen a PPD állításaival tudott érvelni

Most októberben azonban a Gazprom fellebbezett az eszéki Kereskedelmi Bíróságon, mondván nem tud ellene indított eljárásról, és nyilatkozattételi lehetőséget sem kapott. A PPD lépését megalapozatlannak tartja, hiszen maga a PPD is rögzítette az előterjesztésében, hogy nem fizetett a gázért, és azt is, hogy a Gazprom pénzbeli követelései meghaladják azt az összeget, amekkorát a PPD a kötelezettsége teljesítésére elkülönített. Ráadásul a PPD vitathatatlanul átvette a gázt, vagyis minden bizonnyal fizetni köteles a 2022 szeptemberi és októberi tételért.

A panasz szerint a PPD tévesen állítja, hogy nem tudta teljesíteni kötelezettségét, hiszen a Gazprom visszaadta neki a kifizetett összeget (az eurót). A Gazprom viszont arra mutat rá, hogy azt a 2022. április 1-jétől hatályos orosz állami döntést, amely szerint akkortól az orosz cégeknek mindenben rubelben kell fizetni, a PPD is aláírta.

Egyébként már 2022. december 30-tól lehetett fizetni a gázért ismét euróban, mert akkor jelent meg az Orosz Föderáció elnökének határozatának módosítása, amely ezt lehetővé tette.

A kifizetetlen számlák állítólag több mint 320 millió eurót tesznek ki, de a bankgarancia csak 35 millió euróra vonatkozik – áll továbbá a fellebbezésben.

A PPD piaci szerepe kapcsán Balogh József energiapiaci szakértő a következőre mutatott rá a Világgazdaságnak:

A PPD nem csak a Centrexre, de az EMFESZ-re is hasonlított, mert ugyanaz az üzleti modell volt mögötte, mint annak idején az EMFESZ mögött, amely Ukrajnán át a piaci ár alatt kapott oroszt gázt, ezért cserébe végfelhasználói (retail) piacot kellett szereznie. Ahogy az EMFESZ is sikeres volt kezdetben Magyarországon, úgy lett egyre nagyobb a PPD Horvátországban és a régióban.

A gázpiacon túl PPD-nek jelentős részesedése volt és van a horvár szállodaiparban, de élelmiszer-áruhát láncot is felvásárolt.

A PPD segítségével működött a horvátországi Petrokemija cég, amely magyar Nitrogénművek egyik legnagyobb versenytársa a régióban. Ez a cég azóta török tulajdonba került.

A PPD kapta a MEKH-től az idei legnagyobb, 500 millió forintos bírságot az osztrák-magyar határkapacitás aukció szisztematikus manipulációjáért. Piaci források szerint ezen az aukción is az orosz Gazprom utasítására vett részt.

Végül érdemes megjegyezni, hogy a PPD soha nem kereskedett árammal, és nem lépett be a széndioxid-kvóta kereskedelembe sem. Számára pedig most jól jönne a multi-utility modell, ha tényleg jogvitája van az orosz Gazprommal gázügyben.