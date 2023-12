Nincs mit felvágni Magyarország klímavédelmi indexével

A középmezőnynél is lejjebb, ráadásul ott is az alacsonyan teljesítők közé került Magyarország a legújabb klímavédelmi index alapján, és kettő híján még a régiós országoknál is gyengébben szerepelt a Germanwatch által ismertetett értékelés szerint. Viszont a szigorított, de az unióstól még mindig elmaradó kibocsátás-csökkentési tervét remélhetőleg megvalósítja.

1 órája | Szerző: B. H. L.