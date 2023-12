A kormány több pontban is módosította azt a rendeletét, amelyben az MVM Mátrai Erőmű Zrt.-t adott mennyiségű villamosenergia előállítására kötelezi, egyben megtéríti számára azt a költséget, amely az adott szolgáltatás árbevételéből nem térül meg.

Az erőmű három blokkjának nagyjából annyit kell termelnie, amennyit egyébként is termel

Fotó: Lehotka László

A kormány először 2021-ben utasította áramtermelésre a társaságot Észak-Magyarország villamosenergia ellátásbiztonsága érdekében. Emlékezetes, hogy a korábbi évtizedekben jelentős mennyiségű áram érkezett Magyarországra az ukrajnai burstini erőműből, de keleti szomszédunk magyarországi exportja megszűnt, mert a területén folyó háborúban rendszeresen és súlyosan sérül a villamosenergia rendszere. Emiatt pillanatnyilag Ukrajna maga is importra szorul.

El kell számolni az EU felé a támogatással

Az előírt termelést a mátrai erőmű III., IV. és V. blokkja termeli meg. Mivel az érte járó ellentételezés állami támogatást tartalmaz, meghatározása a vonatkozó uniós keretszabály alapján történt. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter adja meg a nyilvánosságnak és az Európai Bizottságnak.

A módosítás nem érinti az előírt mennyiség alsó, illetve felső határát, eszerint a három blokknak 2024-ben legalább 3,2 és legfeljebb 3,52 gigawattóra áramot kell előállítania. Idei éves adat még nincs a termeléséről, a tavalyi, 3,417 gigawattórás termelése viszont kényelmesen benne maradt abban a sávban, amelyben az állami támogatással megtérül a tevékenység.

Fontos, hogy az ellentételezés nem vonatkozik az erőműtársaságnak az előírt áramtermelésen kívüli tevékenységeinek költségeire, és arról és részletes leírást ad a rendelet, hogy mely kiadások milyen feltételekkel vehetők figyelembe a tevékenységhez szükséges költségek számításakor.

Az idén félgőzzel termelt a három blokk

Az erőműtársaság 2022-t 4,2 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta a 2021-es 0,8 milliárd után.

Éves jelentése szerint 2021-ben rendszerbiztonsági szolgáltatásának ellentételezéseként 2021-ben 39,3 milliárd forint állami támogatást kapott, míg tavaly 55,3 milliárdot.

2020-ban, amikor még nem kapott ellentételezést a rendszerbiztonsági szolgáltatásért, 4,116 gigawattóra villamos energiát állított elő – körülbelül annyit tehát, amennyit most is „kell" –, és mínusz 42,7 milliárd forintos adózott eredményt ért el. Veszteséges volt az eggyel korábbi évben is, de „csak” 5,9 milliárd forint erejéig. Az érintett három blokk az idei első kilenc hónapban 48 százalékos kihasználtsággal termelt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal legfrissebb havi elemzése szerint.