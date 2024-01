Az Euronews az Európai Hőszivattyú Szövetség (EHPA) elemzése alapján sorra vette, hogy mely országban milyen állami pénzre számíthatnak a beruházók, és ennek eredményeként hol tart az adott ország a hőszivattyúk elterjesztésében. Persze azt, hogy mekkora a kiaknázható geotermikus potenciál, a helyi adottságok erősen befolyásolják. Magyarországon például kifejezetten kedvezők, Magyarország mégsem szerepel az EHPA azon listáján, amely a valamilyen ösztönzőket kínáló országokat sorolja fel.

A hőszivattyús fűtés korszerű, megújuló alapú és segíti az csökkentését.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

A magyar beruházók nagyon várják a támogatásokat

Az összeállításban feltüntetett nyolc országban meglévő épületek hőszivattyúval való ellátása támogatható, háromban új épületeké is. Ha Magyarország most nincs is a listán, a hazai telepítési kedv közel egy éve még olyan nagy volt, hogy több hónapot kellett várnia a berendezés szállítására annak, aki ilyen fejlesztésről döntött egy akkori konferencián elhangzottak szerint.

Az elmúlt év egészében azonban kevésbé volt szép a hazai kép.

Decemberben Pavek Gábor, a hőszivattyút is forgalmazó Ariston ügyvezető igazgatója arról tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy a hőszivattyú-ipart és a termék piacát az utóbbi időben inkább az állami ösztönzők mozgatták, amelyek hiánya viszont erős visszaesést produkált. (Viszont bízni lehet a 2024. januárban újrainduló családi hatásaiban.) Magyarország RePowerEU tervében egyébként a földhő hasznosításához a nyertes pályázók majd együtt 159,58 milliárd forintot használhatnak fel.

Eddig Franciaország telepítette a legtöbb hőszivattyút Európában

„A tiszta fűtés pénzügyileg összességében a legvonzóbb választás” – idézi a lap Jozefien Vanbecelaere-t, az EHPA európai uniós ügyekért felelős vezetőjét, aki kérte a kormányokat, hogy hosszú távú elképzelésekkel kínálják az érintett támogatásokat. Az REPowerEU-kezdeményezés is hasonlóra bátorítja a kormányokat, elsősorban a gáztól való függés csökkentése érdekében.

Az EHPA „Lakossági hőszivattyúk támogatása Európában” című jelentése szerint a 2023 eleji adatok alapján a francia ingatlantulajdonosok akár 15 eurós támogatást is kaphatnak, ha talajszondás hőszivattyút vásárolnak, és akár 9 ezer eurót is, ha levegős rendszerűt. A korszerű fűtés támogatása a MaPrimeRénov-rendszerben folyik, amelyben a támogatást a családi jövedelmek alapján számítják ki, és amely rendszer a tervek szerint az idén is folytatódik.

A Nemzetközi Energia Ügynökség adatai szerint 2021-ben több mint 500 ezer MaPrimeRénov-támogatást nyújtottak a programban, amelynek keretében évente több mint 700 ezer lakás korszerűsítését kívánják finanszírozni.

Franciaországban 2022-ben több mint 620 ezer hőszivattyút adtak el.

A francia ökológiai átalakulásért felelős miniszter, Christophe Béchu tavaly szeptemberi közlése szerint növelni kívánják a hőszivattyúk állami támogatását, hogy az alacsony jövedelmű családoknak az eszköz beszerzésének nettó költsége hasonlítson egy gázkazánéhoz. Indulna egy állami program is annak érdekében, hogy a francia hőszivattyú-ipar évi 1 millió egység gyártására váljon képessé.

A britek megduplázták az állami támogatást

A támogatás szükségességét támasztja alá az Egyesült Királyságból hozott példa is. Ott egy levegős hőszivattyú beszerzése és felszerelése (átszámítva) hozzávetőleg 11 500 euróba kerül, míg egy tipikus gázkazáné ennek csak a felébe-harmadába, 2897–3477 euróba. Éppen ezért 2023 októberében az Egyesült Királyság 50 százalékkal növelte a hőszivattyús fűtést segítő beruházások támogatását, mégpedig 5795-ről 8692 euróra. A Boiler Upgrade Scheme nevű rendszerben a támogatás a meglévő fosszilis tüzelésű fűtés például levegős hőszivattyúra, talajhőszivattyúra és korlátozott körülmények között a biomassza kazánra cserélésére használható.

Az Egyesült Királyság kormánya 2028-ra évi 600 ezer hőszivattyú-telepítést tűz ki célul. 2022-ben 72 ezer hőszivattyút szereltek fel. Becslése szerint az Egyesült Királyságban lévő otthonok és vállalkozások többsége alkalmas arra, hogy ott hőszivattyút telepítsenek. A brit otthonok 90 százaléka rendelkezik elegendő szigeteléssel és elektromos kapacitással a hőszivattyúhoz.

Csaknem 350 ezer hőszivattyú-finanszírozási kérelem Németországban

Németországban az ingatlantulajdonosok akár 18 ezer eurós támogatást kaphatnak az EHPA szerint a talajszondás hőszivattyú vásárlásához, a program a tervek szerint 2030-ig tart. A 2024. január 1-jén frissített finanszírozási lehetőségek alapján a támogatás felső határa 21 ezer euróra nőtt, és az alacsony jövedelmű családok nagyobb támogatást igényelhetnek. A Német Hőszivattyú Szövetség (BWP) adatai szerint csaknem 350 ezer támogatási kérelem érkezett a német hatóságokhoz.

Spanyolország 3 ezer eurót biztosít a levegős hőszivattyúkra

A spanyolországi háztartások akár 3 ezer eurós támogatást is kaphatnak levegős hőszivattyú telepítéséhez. A támogatás a költségek 40 százalékát fedezi a Közlekedési, Mobilitási és Városfejlesztési Minisztérium (MITMA) szerint. A program 2026-ig tart. Az EHPA szerint talajhőszivattyúkra 13 500 eurós támogatás is megszerezhető.

Hol támogatják még a hőszivattyúk telepítését Európában?

Ausztria: A támogatás a költségek 35 százalékát fedezi, maximum 5 ezer euróig.

A támogatás a költségek 35 százalékát fedezi, maximum 5 ezer euróig. Horvátország: A támogatások 4250 euróig igényelhetők. Az alaptámogatás 40 százalék, de a gazdaságilag kevésbé fejlett régiókban felmehet 60 százalékig (legfeljebb 6375 euróra) vagy 80 százalékig (8500 euróig).

A támogatások 4250 euróig igényelhetők. Az alaptámogatás 40 százalék, de a gazdaságilag kevésbé fejlett régiókban felmehet 60 százalékig (legfeljebb 6375 euróra) vagy 80 százalékig (8500 euróig). Csehország: A támogatások 2435 és 5701 euró közöttiek.

A támogatások 2435 és 5701 euró közöttiek. Dánia: A támogatás 1716 és 3338 euró között vehető igénybe levegőhőszivattyúk esetében, továbbá 2201 és 4573 euró között a többi földhőszivattyúra.

A támogatás 1716 és 3338 euró között vehető igénybe levegőhőszivattyúk esetében, továbbá 2201 és 4573 euró között a többi földhőszivattyúra. Írország: A támogatások 3500 és 6500 euró között igényelhetők.

A támogatások 3500 és 6500 euró között igényelhetők. Litvánia: A támogatás legfeljebb 14 500 euró.

A támogatás legfeljebb 14 500 euró. Hollandia: A levegős hőszivattyú támogatása 1950 és 3750 euró közötti, a többi 3750 és 5100 euró közötti.

A levegős hőszivattyú támogatása 1950 és 3750 euró közötti, a többi 3750 és 5100 euró közötti. Norvégia: 1000 eurós támogatás áll rendelkezésre talajhőszivattyúkra.

Hőszivattyú-értékesítés Európában

2022-ben a hőszivattyú-eladások új rekordot döntöttek Európában, az EHPA szerint körülbelül 3 milliót adtak el a vizsgált huszonegy országban. A már említett Franciaország és Olaszország uralta a hőszivattyú-eladásokat több mint 620 ezer, illetve 510 ezer berendezéssel. A németországi eladások meghaladták a 200 ezret, ahogyan a svédországiak és a lengyelországiak is. Az Egyesült Királyságban az EHPA adatai szerint valamivel több mint 55 ezer hőszivattyú kelt el, bár az ország kormányzati adatai 72 ezres eladásról szólnak.