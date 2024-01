Látványos változásokat mutat a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tagvállalatainak múlt évi üzemanyag-statisztikája, ám gyorsan hozzá kell tenni, hogy almát hasonlítunk körtével: míg a 2023-as értékesítés piaci körülmények között folyt, a 2022-es döntően hatósági árakkal. A kormány azért maximálta 2021 őszén a normál üzemanyag kiskereskedelmi árát 480 forintban, mert az elszabadult piaci árat az autósok többsége nagyon nehezen tudta volna kifizetni, az intézkedés azonban jelentősen torzította a piacot. A piaci árak csökkenése tavaly (pontosabban 2022 decemberében) lehetővé tette az ársapka megszüntetését.

Visszarendeződött az üzemanyagpiac

Fotó: Sipeki Péter

A piactorzulás jele volt mindenekelőtt a normál benzin és gázolaj erőteljes forgalma, a kiskereskedők pozícióinak átrendeződése, illetve az alaphelyzetben is drágább, most pedig ársapka nélkül maradt prémium termékek értékesítésének zuhanása. Ezt tükrözik 2023-as számok is: a hazai üzemanyagpiac jelentős részét lefedő MÁSZ-tagok normálbenzin-forgalma 16,5 százalékkal, a normál gázolaj-forgalma 19,6 százalékkal esett, de elsősorban azért, mert az előbbiek miatt irreálisan magas volt a bázis.

Ahogyan tehát 2023 előző negyedéveiben, úgy most is azt hangsúlyozta a Világgazdaságnak Grád Ottó, a MÁSZ főtitkára, hogy ez a zuhanás tulajdonképpen nem a piac szűkülését, hanem a korábbi, normál állapotra való visszaállást jelenti.

Ezért a 2023-as éves adatot reálisabb 2021-es, még szintén piaci helyzetet tükrözőkhöz hasonlítani. Így viszont már azt látjuk, hogy a normál benzin értékesítése 14,1 százalékkal, a normál gázolajé pedig 5,8 százalékkal nőtt.

Újból vásárolják a prémium üzemanyagot

A visszarendeződés a prémium termékek esetében már forgalomnövekedést hozott: a benzinnél 35,2 százalékost (vagyis a szegmens életre kelt, mégpedig elsősorban a normál termékek piacának a rovására), a gázolajnál pedig 1,8 százalékost. Fontos különbség a benzin és a gázolaj iránti kereslet között, hogy a benzint elsősorban a lakosság vásárolja a saját fizetőképességétől függő mennyiségben, míg a gázolajat a vállalkozások. A tavalyi visszarendeződésnek három fő eleme volt:

Már kizárólag valós piaci üzemanyagárakat alkalmaztak a benzinkutasok.

A 2022-ben a prémium termékről letett tankolók 2023-ban újból vásároltak prémium benzint és gázolajat.

Visszatértek a független benzinkutakhoz azok 2022 előtti ügyfelei.

Tavaly összesen mintegy 3,9 millió liter üzemanyag fogyott el a MÁSZ tagvállalatainak töltőállomásainál. Ez jóval – 15,7 százalékkal – maradt el a 2022-es 4,6 millió litertől, de túllépte a 2021-es 3,8 millió litert. Lényegében mostanra visszakorrigált a piac, de a MÁSZ főtitkára figyelmeztet, hogy teljes képet a februárra várható országos adatok adnak. Igaz, tendenciájukban azok sem ígérnek eltérést a MÁSZ adataitól. Viszont míg az országos adatban tavaly nagyobb volt a növekedés, mint a MÁSZ tagvállalatainál, az idén az országos visszaesés lehet majd nagyobb.

Egy nagy pofon helyett két félpofonnal indult az év

Az árak idei összehasonlítása már egyszerűbb lesz, mert a 2024-es és a 2023-as üzemanyageladások adatainak egymás mellé állítása már remélhetőleg a piac valós változását fogja mutatni, már az idei első negyedévben is. Ez a változás azonban nem lesz feltétlenül kellemes. Az üzemanyag árában lévő jövedéki mértékének év eleji növelése (amire az uniós elvárásokhoz igazodva került sor) ugyanis azonnal drágulást hozott. Hatásán tompított némiképp, hogy két lépcsőben került rá sor, illetve, hogy szinte a kötelező drágításnak megágyazva december utolsó heteiben némileg olcsóbbodott az üzemanyag, ez a plusz 41 forint a rá rakódó áfával azonban megmarad. „A mai 21 forintos jövedéki adóemelés után (...) szerdától az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon: 95-ös benzin: 578 forint/liter, gázolaj: 609 forint/liter” – írj a Holtankoljak.hu.

Túl sok a kérdőjel a kőolajpiacon

Ha a kőolaj árára ható tényezők az idén nem változnak – márpedig piaci oka egyelőre nem látszik változásnak – akkor fennmaradhat a kőolaj jelenlegi, hordónként 80 dollár körüli ára, vele együtt pedig a jövedéki adóval megemelt hazai benzin- és gázolajár is.

Azonban pesszimistává tesz bennünket, hogy az üzemanyag magasabb jövedékiadó-tartalma, magas áfája és a 3 százalékos kiskereskedelmi különadó-tartalma viszonylag magas szintre pozicionálja a hazai üzemanyagárakat

– mondta Grád Ottó. Emiatt a hazai közúti árufuvarozók jelentős piacot veszíthetnek a nemzetközi piacon.

Ráadásul – mutatott rá –, ehhez szinten kell maradnia a forint árfolyamának, ráadásul a kőolaj árát geopolitikai események sora teszi próbára. Ilyen a meglévő kockázatokra (az orosz-ukrán háborúra) rakodó izraeli-palesztin háború, a Vörös-tengeri események, a tajvani választások, az észak-koreai feszültség.

A szakember őszintén reméli, hogy a közeljövőben, de legfeljebb az első negyedév végéig nem lesz olyan politikai esemény, ami megemelné az olaj világpiaci, illetve az üzemanyagok hazai árát. Ezek nélkül jelentős áremelkedéstől nem tart Grád Ottó. A várható kőolaj-keresletet jelenleg a kínai és az indiai teljesítmény befolyásolhatja jelentősebben, összességében azonban a globális igény inkább gyengülni tűnik.