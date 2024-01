Az enyhe tél és a fogyasztói tudatosság eredménye, hogy rengeteg gázt és áramot spórol meg az ország, a napokban azonban többször voltak kemény mínuszok, látszott is ez az áramfelhasználáson. Ilyenkor sok helyen előkerülnek a kiegészítő fűtési lehetőségek.

Hősugárzótípusok. Mindegyik más előnyökkel bír, felügyelet nélkül működtetni viszont csak az olajradiátort szabad.

Fotó: Shutterstock

Kétfajta hősugárzó van

Hősugárzón belül megkülönböztetünk ventilátor nélküli és ventilátoros típusokat. Utóbbiak előnye, hogy gyorsan képesek kellemes hőmérsékletet biztosítani ott, ahol arra leginkább szükség van. Működési elve lényegében, hogy a ventilátor levegőt fúj a fűtőszálra, a langyos vagy meleg levegő pedig a légtérbe jut és viszonylag gyorsan felmelegíti azt.

Az álló, hordozható ventilátoros hősugárzókat gyakran használják fürdőszobában vagy kisebb helyiségekben, de falra szerelhető változatban is elérhetők. Fűtési teljesítményük jellemzően két fokozatban szabályozható, maximális teljesítményük 2000W.

Vigyázni kell arra, hogy megfelelő hűtés nélkül a fűtőszál túlhevülhet és megolvaszthatja a műanyagburkolatot, vagy rosszabb esetben kigyulladhat.

Ezért a ventilátoros hősugárzókat felügyelet nélkül nem ajánlott üzemeltetni.

Az olajradiátor előnyei és hátrányai

Az olajradiátor esetében az olaj a fűtőközeg, amely a bordák belsejében található. A fűtőszálak az olajat melegítik fel, az pedig a radiátor bordáit. Hátrányaként tartják számon a lassú felfűtési időt, ugyanakkor

a hőeloszlása sokkal jobb, mint a ventilátoros hősugárzóké és a felfűtött helyiség is lassabban hűl le.

A legtöbb típus kerekek segítségével mozgatható.

Az olajradiátor teljesítménye jellemzően három fokozatban szabályozható, a legkisebbek öt, illetve hétbordásak, a legnagyobbak pedig 13. A régebbi típusok áramfelvétele 1000-1500W, a mostaniak teljesítménye 1400 és 2500W között szóródik. A fűtési fokozatok felosztása lehet például 1000+1500W, a két fokozat együttese adja a maximális teljesítményt. Ha a fogyasztás nézzük, az olajradiátor megelőzi a ventilátoros hősugárzókat.

A túlhevülés ellen termosztát véd az olajradiátor esetében, az elektromos fűtőtest használat közben rendszeresen be és kikapcsol. Előnye is ebben rejlik, például időkapcsoló segítségével lehet felügyelet nélkül is működtetni. Bár van arra példa, hogy idővel kilyukad egy olajradiátor, ez meglehetősen ritka. A nagyobb veszélyt az jelenti, ha túl közel tesszük a hősugárzókat a tárgyakhoz.

A konvektoros hősugárzó előnyei

Viszonylag egyszerű az elektromos konvektorok működési elve, ventilátoros segédlet nélkül alulról „szívják be” a hideg levegőt, amelyet a fűtőszálak felmelegítenek, a meleg levegő pedig felfelé száll, így fűti be a helyiséget. A maximális elérhető teljesítmény itt is 2kW, és ahogy az olajradiátorok esetében, itt is három teljesítményfokozat közül választhatunk.

Előnyük a hordozhatóságban és a különféle dizájnos kivitelben rejlik, egyes típusok lábakon állva és falra szerelve is használhatók. Léteznek kisebb, 500W-os típusok, ezeket jellemzően fagymentesítésre használják.

Hátrányuk szintén a lassú felmelegedési idő, és ahogyan a ventilátoros hősugárzók, a hőt ezek a készülékek sem tárolják.

Halogén hősugárzó – árban az élen

A ventilátor nélküli hősugárzókon belül megemlítendő még a halogén hősugárzó és a kvarccsöves hősugárzó. Árban és fogyasztásban egyértelműen ezek a legkedvezőbbek, ám a fűtési tulajdonságaikat illetően nehezen hasonlíthatók például az olajradiátorhoz.

A halogén hősugárzók olyan rövidhullámú sugárzással működő berendezések, amelyek nagyon gyors fűtést tesznek lehetővé. Fogyasztásuk alacsony, kültéren vagy nedves helyiségben (fürdőszoba) is kiválóan használhatók. Hátrányuk, hogy a hőt csak egy irányba adják le, a fűtőszálak pedig igen rövid élettartamúak, sok olyan hősugárzót látni, ahol a három fűtőbetétből már csak egy vagy kettő működik. Ez 1200W-os teljesítmény mellett jelentős korlátokat jelent, továbbá a 400 vagy 800W fogyasztás könnyen meglehet, hogy nem is elég hatékony, sok idő kell a helyiség vagy a környezet felfűtéséhez.

Kvarccsöves hősugárzó. Gyorsan ad meleget, energiatakarékos, viszont az élettartama rövid. Az álló típusokat borulásvédelemmel látták el.

Fotó: Shutterstock

A kvarccsöves hősugárzó így működik

Legtöbbször infravörös fűtőszálakat használnak a kvarccsöves hősugárzók belsejében: a kvarc izzik fel és adja le a hőt. Előnye, hogy igen gyorsan felmelegszik, használata gazdaságos. Az álló, hordozható típusokat gyakran használják lábmelegítőként vagy kisebb helyiségekben, a fali változatokat pedig jellemzően fürdőszobába telepítik. Utóbbiak zsinóros kapcsolóval működtethetők. Egy-egy fűtőszál általában 400W teljesítményű, a fali változatok általában két 600W-os fűtőszállal készülnek.

Hátrányuk lehet a rövid élettartam, ám a fűtőbetétek a legtöbb típusban cserélhetők

és kereskedelmi forgalomban is kaphatók.