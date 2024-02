Sokkal kevesebbet fizetnek a földgáz magyarországi tárolásáért a kereskedők és a létesítmények más használói az április 1-jén kezdődő és a 2025. április 5-ig tartó tárolói évben.

A gáztárolás díjai követték a lefelé tartó áram- és gázárakat.

Fotó: Kurucz Árpád

A betárolás díja 58 százalékkal, 331,03 forintra csökkent megawattóránként, a kitárolásé 60 százalékkal, 52,48 forintra. Van egy szorzója is a kapacitásdíjnak, ez 0,3202 forint lett megawattóránként az előző évi 0,3936 forintról.

A tárolási díjak csökkenése borítékolható volt, ennek okáról a Világgazdaság januárban írt részletesen. A lényeg az, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által évente meghatározott tarifák nagyságát erősen befolyásolja a villamos energia és a földgáz piaci ára, ezek pedig az elmúlt egy évben erősen estek. A tárolótársaságok – a Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) és a Hexum Földgáz Zrt. – nem nyernek a tárolói díjak előírt növelésén, és nem veszítenek a csökkentésén sem, mert az általuk kötelezően alkalmazandó hatósági tarifákat az indokolt költségeik és az indokolt bevételeik alapján kalkulálja a hivatal.

Az aktuális tárolói díjak változásának hatását első lépésben a gázkereskedő, illetve a tárolókat használó más társaságok érzik meg, végső soron pedig természetesen a végfelhasználók. Magyarországon azonban a 2014-ben befagyasztott háztartási végfelhasználói gázáraknak köszönhetően a lakosságot nem érinti a gáztárolás nagyságának változása. Ha drágul a szolgáltatás, annak árát helyettük a jogszabályi védelmet nem élvező más felhasználói csoportok fizetik meg, ha pedig olcsóbb lesz, ezek járnak jól.

Tehát a háztartásoknak a tárolás mostani olcsóbbodásától sem lesz közvetlenül jobb, közvetve viszont igen, hiszen a hazai munkahelyeiknél jelentkező költségekről, végső soron a hazai előállítású termékek, kínált szolgáltatások áráról van szó.

Volt sokkal alacsonyabb is a gáztárolás díja

A betárolás díja a 2022. áprilisában indult tárolási évben még csak 170,19 forint volt, a kitárolásé pedig 18,44 forint, vagyis a most áprilistól hatályos érték fele, illetve harmada. A MEKH részletesen levezette, hogyan jöttek ki a mostani számai. Kalkulációja részben az MFGT-től és a Hexumtól kapott, de közzétett számításában a vállalatok üzleti érdekei miatt döntően kisatírozott adatokon alapult. A MEKH a két társaság indokolt költségeinél indexált és nem indexált kiadásokkal is számolt. Az utóbbiak esetében sok más mellett például azt vette alapul, hogy az MFGT-nek 40 százalékosról 100 százalékos töltöttségre kell feltöltenie a tárolóit, beleértve a tavaly és tavalyelőtt is alkalmazott „túltöltést”. Jelezte, hogy a díjmegállapítás során nem köteles figyelembe venni az üzletpolitikai kedvezményt.

Viszont ösztönzésként, élve a profitmegosztás elvével, X százalékban vette figyelembe az érintett kapacitást, hogy javítsa a tárolásidíj-elemek versenyképességét a földgázárak tél-nyár spread viszonylatában.

Van is verseny, meg nincs is

Az állami MVM kezében lévő MFGT tárolja az egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátásához kötelezően tartalékolandó gázt, és (részben külföldi) piaci szereplők gázát is. Összesen 4,43 milliárd köbméter mobilgáz-tárolói kapacitással rendelkezik, öt helyszínen (Zsanán, Hajdúszoboszlón, Pusztaedericsen és Kardoskúton.) A Hexum (amely a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tulajdona) Szőregen tárol gázt, a kapacitásából 1,2 milliárd köbmétert az ország biztonsági készletének céljára tart fenn, 0,7 milliárd köbmétert piaci ügyfeleknek.

Abból kiindulva, hogy a most záruló tárolói évre a kereskedők még elképesztően magas díjak mellett is maximálisan lekötötték és ki is használták a rendelkezésre álló hazai tárolókapacitásokat – a korábbi évekhez képest bizonytalanabbá vált gázimporthelyzet miatt –, az MFGT és a Hexum nemigen kényszerül versenyre. Igaz, túl sok, közeli riválisuk nincs is, egy nagyon erős azonban igen, a 30 milliárd köbméter tárolókapacitású, ukrajnai Ukrtranszgaz JSC üzletága.

Ez, azon felül, hogy eltérő költségei miatt alapértelmezésben is olcsóbb tud lenni a magyarországiaknál, kedvezményekkel is csábítja az ügyfeleket.

És sikerrel. Bár az európai kereskedők tarthatnak attól, hogy a háború sújtotta Ukrajna tárolóiból nehezebben tudják kihozni a gázukat, az alacsony díj megtette a magáét. A cég 11 gáztárolót kezel, de van egy 12. is, azonban az Luhanszk régió ideiglenesen megszállt területén található.

Dúskálunk a gázban

Még most is van bőven gáz a hazai tárolókban, holott már egy hónap sincs hátra a télből, amely az utóbbi években amúgy sem teszi nagyon próbára az országot. A létesítmények töltöttsége 74,94 százalékon áll, ennyiből az éves hazai igény 49,79 százaléka elégíthető ki.