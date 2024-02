Eddig nem publikált új helyszínen, Berettyóújfalu térségében is megkezdte a földgáz utáni kutatást az MVM csoport.

A nyékpusztai gázkutak már termelnek, következnek a berettyóújfaluiak.

Fotó: Lehoczky Péter

Máris sikeres az MVM új üzletága

A 2023 decemberében indult berettyóújfalui földgázkutatási és -termelési beruházás keretében már három kutat lefúrtak, de a negyedikre is sor kerül 2024 februárjában. Ezután kedvező esetben újabb munkaprogram indul, amely további nyolc-tíz kút fúrását jelenti. A hírt az MVM a honlapján tette közzé abban az összefoglalójában, amelyben upstream tevékenysége eddigi eredményeit és jelentőségét ismerteti. Ebből kiemelendő a csoportnak a növekedési és nemzetközi terjeszkedési stratégiáját tükröző mondat is, amely szerint:

Vállalatcsoportunk a meglévő kutatás-termelés portfólió növelésén dolgozik, melyet a hazai és regionális upstreamlehetőségek folyamatos figyelésével, feltérképezésével érhetünk el, illetve további tranzakciós tárgyalások megkezdése is a tervek között szerepel.

Ami viszont már nem csak terv: a csoport a múlt év végén elindította upstreamtevékenységét, ez a portfóliójában olyan új elem, amely fontos mérföldkő is a vállalat szervezeti felépítésében. Ez – olvasható – a csoport energiabiztonsági céljainak elérése iránti elkötelezettséget jelzi. A Corvinus és a Berettyóújfalu projekt sikerei révén ugyanis az MVM csoport upstreammunkája hozzájárul a Nemzeti Energiastratégia céljainak eléréséhez, ahogyan a hazai gáztermelés növeléséhez is.

Az MVM csökkenti a gázimportnak való kitettséget

Az MVM új stratégiájával összhangban a csoport célja az upstream-szerepvállalás és -jelenlét további erősítése. A csoport által indított upstreamüzletág révén szavatolhatóvá válnak a 2020 januárjában hatályba lépett Nemzeti Energiastratégia (NES) legfontosabb célkitűzései:

a hazai földgázellátás kitettségének csökkentése,

az energiaszuverenitás és az

energiabiztonság megerősítése.

Az upstreamstratégia első két elemeként a csoport 50-50 százalékos tulajdonosi struktúrában részt vesz a Corvinus és a Berettyóújfalú szénhidrogén kutatás-termelési beruházásban, amelyek mára szép sikereket értek el.

Négyezer méter mélyről hozza fel a gázt az MVM

A Corvinus projekt 2021 decemberében indult, és már az első fúrása sikeresen feltárta a Nyékpuszta földgázmezőt. Nem egészen két év alatt három nagy mélységű (4000–4200 méter) földgáztermelő kút lemélyítésével párhuzamosan kialakították a kutak termelésbe állításához szükséges felszíni infrastruktúrát is. A mező termelése az első kúttal 2023. február 13-án kezdődött el. Azóta már mindhárom kút termelése folyamatos. Továbbá a beruházás megkezdése előtt már évekkel korábban lefúrt kút is termelésbe állt, így jelenleg már négy kút járul hozzá a hazai földgáztermelés növeléséhez.

A Corvinus projekt során eddig több mint 50 millió köbméter földgázt és közel 65 ezer köbméter kondenzátumot termeltek ki.

A termelés növelése érdekében az idén további két kutat mélyítenek le, és szerepel a tervekben a termelési infrastruktúra hatékonyságát fokozó beruházás is. Tavaly decemberben pedig a fentiek szerint elindult a Berettyóújfalu-földgázberuházás is, amelynek tehát most februárban fúrják le a negyedik kútját, de a munka java csak ezután következhet.