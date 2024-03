Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) öt évre szóló együttműködési megállapodást írt alá a brit nukleáris hatósággal (ONR) a nukleáris biztonsággal kapcsolatos hatósági együttműködés erősítése érdekében.

A magyar és a brit nukleáris hatóság együttműködése a nukleáris biztonságra fókuszál.

Fotó: Shutterstock

Az új technológiákkal, például a kis moduláris reaktorokkal (SMR) kapcsolatos szabályozási kihívások különösen fontosak ebben az együttműködésben, amely a szabályozói tapasztalatok megosztására az atomenergia biztonságos felhasználására összpontosít – ezt Kádár Andrea Beatrix, az OAH elnöke mondta a hivatal közleménye szerint. Az OAH már készül az ONR-rel való szoros együttműködésre.

A SMR-ek kiemelése azért figyelemre méltó, mert Lantos Csaba energiaügyi miniszter korábban azt mondta a Világgazdaságnak, hogy Magyarország az évtized végén fontolóra veszi, milyen kis moduláris reaktort telepítsen. Már csak azért is érdemes addig várni, hogy a gyakorlatban is bizonyíthassanak a jellemzően még a fejlesztés fázisában lévő berendezések.

Arról is beszámoltunk, hogy a kínálatnak az átlagosnál esélyesebb eleme éppen a Rolls-Royce-é.

Igaz, ez egy kicsit nagy SMR-nek – a teljesítménye 480 megawatt, míg az SMR kategória félhivatalos felső határa 300 megawatt –, viszont a fejlesztése az élmezőnyben van. Az OAH tehát éppen jókor alakította ki kapcsolatát a brit SMR-t fejlesztő ország hatóságával. Igaz, most született megállapodása egyben hiánypótóló is, mert az OAH jelenleg is tizenhat, nemzetközi szerződésen alapuló kétoldalú kapcsolatot ápol más országok társhatóságaival, és tizenkét (részben az előzőekkel átfedő) állam társhatóságaival van hatályos kétoldalú szakmai megállapodása, de az ONR nincs közöttük.

Fenn kell tartani a nukleáris biztonság magas színvonalát

Az együttműködési megállapodásban az információmegosztás mellett szó van többek között a munkatársak kölcsönös szakmai látogatásairól is, beleértve a tanfolyamokat és szemináriumokat. Közös szakértői csoportok is létrehozhatók a nukleáris és biztonsági vonatkozású kutatásban való együttműködés céljából.

Mark Foy, az ONR vezetője kulcsfontosságúnak tekinti a nemzetközi szabályozó hatóságokkal való együttműködést az ONR számára, a most született megállapodást pedig előnyösnek az ONR és az OAH szempontjából is a szabályozási kérdésekben való együttműködés révén. Mindez hozzájárul a nukleáris biztonság magas színvonalának fenntartásához. „Bízunk benne, hogy a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekben tovább erősítjük együttműködésünket” – idézi a közlemény.