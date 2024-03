Napelem-birodalom épül Szolnokon

Magyarország legnagyobb energiatárolója épül meg Szolnokon, ennek nyomán pár év múlva komplett kis napelem-birodalom áll majd az 32-es út mentén. A beruházással Szolnok betagozódhat a zöldátállásba, az országnak pedig javul az energiaellátása – írta meg a Szoljon.hu Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál.

Szolnok

Fotó: Sebastian Szever / Shutterstock

Két nagyberuházás miatt is felbolydult Szolnok a közelmúltban, egy harmadik mégis lepipálhatja őket, pedig hétfőig senki nem is hallott róla.

Még tavaly novemberben, egy szolnoki gazdasági fórumon utalt arra Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy új ipari nagyberuházás érkezhet a jászkunsági vármegyeszékhelyre. Aztán idén februárban Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere az elmúlt száz év legnagyobb beruházásaként harangozta be a fejlesztést, miszerint hatmilliárd forintból új tanműhelyek épülnek Szolnokon. Összértékében viszont még ezen is túltesz mindenféle előjel nélküli hétfői bejelentése, hogy

8,5 milliárd forint összegben Magyarország messze legnagyobb energiatárolóját építik meg Szolnokon.

Hogy a 20 megawattos teljesítményű, 60 megawattóra kapacitású, száz százalékban uniós finanszírozású tároló pontosan mekkora, érzékelteti, hogy teljesítménye nyolcszorosa lesz a jelenleg legnagyobb százhalombattai tárolónak.

Ezzel Közép-Európa egyik legnagyobb tárolója lesz majd a szolnoki.

A MAVIR fejlesztése annyiban közös a miniszteri bejelentéssel, hogy mindkettő a 32-es út mentén épül majd. Ám míg az esetleges ipari beruházást az Abony felé vezető út mellé tervezik, addig a tároló a Zagyvarékas felé tartó szakaszon létesül. Mindez az európai uniós közbeszerzési értesítőben olvasható, ott az áll, hogy a tároló a szolnoki MAVIR alállomás közelében, attól másfél kilométerre épül majd. Az értesítőben szerepel az is, hogy a közbeszerzést eredetileg 14 milliárd forintra írták ki, ám a nyertes kivitelező Forest-Vill Kft. 5,5 milliárd forinttal kedvezőbb ajánlatot tett.

A szolnoki munkálatokkal mindenesetre iparkodniuk kell. A közbeszerzést tavaly év végén nyerte meg a Forest-Vill, a szerződést idén februárban írták alá, a tárolóknak pedig már 2025 első felében állniuk kellene. Vagyis az építkezésre alig több mint egy évük van. A sietséget indokolja, hogy hazánkban 2023-ban a naperőművek beépített teljesítménye meghaladta az 5600 megawattot. 2022-ben ez a szám 4000 megawatt volt, vagyis egy év alatt 1600 megawattal nőtt a naperőművek termelése. Márpedig ezt az energiát valahol tárolni kell, mivel a napelemek termelése időjárásfüggő.

A 32-es út mentén már 2022-ben megkezdte termelését hazánk egyik legnagyobb napelemparkja, átellenben pedig jelenleg is dolgoznak a munkagépek egy újabb park építésén. Melléjük épül most egy európai mértékben is jelentős tároló, vagyis Szolnok megkerülhetetlen szereplője lehet a hazai napenergia-termelésnek. A hír kapcsán Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere is emlékeztetett, a városban működik Magyarország legnagyobb napelemparkja, és itt épül Közép-Európa egyik legnagyobb energiatárolója is.